La campaña alcanzó una altísima recordación, comunicó claramente su mensaje e incluso generó polémicas que alentaron la necesidad de realizar una continuidad de la misma. "La falta de campañas de prevención en forma continua no contribuye a internalizar pautas de cuidado, lo que genera el mecanismo inconsciente de negación 'si no se nombra no está', flexibilizando las normas de prevención", advirtió en diálogo con Infobae Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo.