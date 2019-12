View this post on Instagram

Mica vive en Los Angeles y extraña su Argentina adorada. Ahí le llevaron su bolsa. Esperamos tu nombre, tu ciudad, tu barrio, tu lugar, ese al que SIEMPRE vas a pertenecer. Estés donde estés. Nos sumamos a tu felicidad y a la felicidad de hacerlo en el taller de contención social de Fuerte Apache💫