- Tener al lado mío una persona que sepa armar una ficha técnica es clave. Porque por más que a mi me guste la moda yo no soy diseñadora, hay gente que estudió para esto. Me gusta mucho la moda desde chica y me encanta proponer, ver tendencias, seguir la moda, pero también nos gusta hacer cosas que nos gustan a nosotras, porque me parece que si vos no hacés cosas con las que te sientas identificada, no lo vas a poder vender, y era lo que me pasaba a mí en los comienzos.