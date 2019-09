-Me encantan las redes sociales, pero son un arma de doble filo sobre todo Instagram. Es una gran responsabilidad, mostrarme tanto y ser una “referente” de alguna manera. Por eso no me gusta mucho la palabra influencer porque es una gran responsabilidad influenciar, sobre todo porque no sabés quién te ve del otro lado, entonces no sabés cómo lo puede tomar o cómo puede reaccionar. Yo trato de mostrarme como soy, las cosas buenas, las cosas malas, de una persona. Me mostré desde haciendo una quimio, hasta si me voy de viaje o estoy con mis amigas y salgo. Por suerte la gran mayoría son mensajes buenos y positivos y son con respeto y buena onda. Sin embargo, nunca faltan los haters pero es cosa de ellos y trato de no engancharme con las cosas malas que dicen.