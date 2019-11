View this post on Instagram

Hoy en @casademisiones en Buenos Aires en el evento LA NOCHE DE LAS CASAS invitando al público a @feriamatear Si hay mate, estamos todos presentes. Acercate el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre a La Rural de Palermo y descubrí por qué el mate es lo más grande que hay. ❤ #MateArgentino #Matear2019 #karlajohan #sommmelierdeyerbamate #sommelierdemate #mate #yerbamate #corrientes #argentina