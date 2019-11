MÚSICA BIEN PENSADA: La banda LNA tocaba dándole la bienvenida a los invitados, mientras que Sarapura –liderado por Chule Bernardo, esposo de Puli Demaría- fueron los encargados de musicalizar la fiesta. Antes de pasar a comer, hubo media hora de lentos elegidos por los novios, que incluyeron Fly me to the moon, The way you look tonight, Bésame mucho, In other words. Además, durante toda la noche sonó mucha música latina, cumbia y reageatton.