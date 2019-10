A pesar de que una persona destine 6, 7, u 11 horas de descanso, si no es de buena calidad probablemente no se haya descansado adecuadamente. De acuerdo a Gabriel Lapman, médico cardiólogo y nefrólogo del Sanatorio Modelo de Caseros (MN 119066), dormir está asociada a la prevención de distintas causas de mortalidad. “Hay que tener al menos entre siete y ocho horas de sueño todas las noches. El descanso es muy importante para prevenir las enfermedades pero no debe ser un descanso que supere las nueve horas”, apuntó a Infobae Lapman.