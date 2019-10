Si lo que vamos a tratar de hacer es proteger ese bien común, no conozco otro instrumento que la política pública. Y aquí quiero señalar dos cosas. La primera es que las cuestiones que hacen al cambio climático, a escala de los Estados, constituyen el fracaso más grande de la diplomacia internacional desde que existe. Solo basta mirar los convenios y acuerdos firmados desde 1992 en Río, hasta el Acuerdo de París en 2015, que es el cenit del fracaso, porque no genera compromisos. El que quiere lo cumple y el que no, no. Lo que vemos es el retiro de los Estados en beneficio de un modelo que funciona cada vez peor.