- Justo secretos no tengo porque soy una mina que todo lo que se hace lo cuenta de alguna manera. Soy muy natural con los cambios, no me dan pánico. El rubio era un poco más extremo. Traté de pensar en qué momento hacerlo y armar la movida porque era un cambio brusco, pero soy una mina que no tiene tanto tip, sino que como me sienta ese día me invento cosas de belleza. Hay días que estoy obsesiva con la piel y me saco al toque el maquillaje, pero si tuviera que decirte algo, estoy muy atenta al cuidado. Por ejemplo, el pelo me lo peino todos los días, trato de nutrirlo y cuidarlo porque es mi arma de trabajo.