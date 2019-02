"Nadie dijo que sería fácil en un mundo que suele ser muy hipócrita con muchas cuestiones sociales, y que están en nuestras narices y preferimos no verlas. Pero de verdad que cuando uno tiene la convicción de algo, se logra. Creo que la gente tiene mucho miedo de expresarse por los gobiernos que tenemos. El miedo es el enemigo del ser humano. Las críticas no me frenan. Creo que tener un ego bien acomodado es importante para enfrentarte a los resultados que uno hace y dice. Mi tarea principal es ser una artista y lo que hago es utilizar esa plataforma para construir algo que me parece interesante para Latinoamérica y Argentina. El foco es usar el arte que es tan sanador", continuó explicando sobre su separación como solista.