Su nombre hace referencia a un capítulo de la famosa serie animada estadounidense Los Simpsons y la sigla NTC significa “no te compliques”. “Ya no me atacan por ser mujer. Y cuando lo hacen -continuó- no me enojo, pero respondo desde un lugar de mucha altura y ahí ellos saben que pierden. Ya no soy una competidora de plaza. Ahora me codeo con gente profesional que no suele acudir a cosas básicas. En la plaza me cosificaron mucho y al principio me enojaba mucho y desde el enojo no podía hacer mucho. Ahora, lo tomo como un precursor. Es de las cosas que más me saca, pero para bien”.