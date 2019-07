—El último año de secundario no lo terminé. Pero algo que clave es que mi mamá nunca me tiró abajo, no me dijo: "No hagas esto, andá por este camino", sino que siempre me dijo: "Andá y hacé lo que te gusta". Porque antes de salir de los trenes tuve una conversación con ella que para mí fue clave: "Má, me siento un fracasado, no hago nada, tengo sueños, cosas, pero no sé si me va a servir esto, y ya tengo 19 años". Y bueno, ahí me fui con un parlantito chiquitito hasta Capital. En el viaje de ida hice 250 pesos, que en ese momento era bastante. Yo estaba re emocionado, y volví de rapeando con toda la emoción, con 500 pesos. Ese día yo me había despedido de mi mamá y no teníamos para comprar una gaseosa, porque teníamos ganas de tomar gaseosa y no; y cuando volví, llegué con una gaseosa y con un montón de cosas así, y todo para compartir con ella. Eso me marcó un montón.