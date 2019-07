– Se dio muy rápido, no tenía referentes y no era algo que se usaba acá en Argentina. Había gente que había "flasheado" en usarlos, y para mí ir afuera no me interesa y me parecía una pavada de los noventa que nunca me copó mucho. Para mí, dentro de lo que uno tiene y de las herramientas en el lugar en donde está, si no hace lo máximo posible, esperar a que alguien lo haga por vos es malísimo. Acá mucha gente se preocupa por su estética, y preguntaba por la calle cómo se teñía su pelo de color y me decía que con papel crepé. Entonces desarrollé yo un arte que no existía.