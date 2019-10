Como ya se sabe, la conductora del evento es la supermodelo Valeria Mazza. En una entrevista con Infobae, Valeria contó cómo fue la propuesta de la conducción: “Me llamó Benito Fernández, y me dice: ‘Se están organizando los Martín Fierro de la Moda y quieren hablar con vos porque te quieren hacer una mención especial, te quieren dar un premio’. Y yo le digo, a mí me interesa conducirlo. Y al otro día ya estaba reunida con la producción. Ellos me explicaban que cuando tiraron la idea hace un año pensaron ‘qué bueno sería si Valeria lo conduce’, pero pensaron que era un imposible con lo cual ni siquiera intentaron ponerse en contacto conmigo”.