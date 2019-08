Cande y Juana, sus hermanas, participaron de la campaña gráfica de la temporada nueva de la colección de Micaela, y reveló cómo fue la convocatoria a hacer las fotos: "Hay una tendencia que quizás acá no, pero afuera sí, por ejemplo como lo hacen las Kardashian que acá no está muy explotado, que es como se muestran ellas (en familia) y me parecía un re lindo momento. La realidad es que nosotras somos re unidas, no es que estamos mostrando algo que no somos, a mi me cuesta ponerme un poco en el rol de modelo, pero con ellas ni lo dudé. Cuando se los conté, ni lo dudaron, no hubo que convencerlas de nada, fue un sí de una, salió todo fluido".