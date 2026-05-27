De las texturas al brillo: las claves de la moda en los Premios Gardel 2026

La alfombra roja de los Premios Gardel 2026 propuso una revolución estética con celebridades que desafían los códigos tradicionales de la moda argentina

En una noche en la que la música argentina celebró su máxima distinción, la alfombra roja de los Premios Gardel 2026 se transformó en el escenario de una verdadera revolución estética. Las celebridades sorprendieron con looks que apostaron por la experimentación textil y la riqueza de materiales, desafiando los códigos tradicionales de la moda local. La edición de este año dejó en claro que el impacto visual ya no depende solo del color o las siluetas, sino de cómo las prendas se sienten y reaccionan ante la luz y las cámaras.

Texturas sintéticas y brillo: la apuesta de Lali y Luck Ra

Lali Espósito eligió un conjunto sastrero en material sintético de alto brillo, con relieve tipo “croco” y sombrero de ala ancha, logrando un bloque visual impactante

El primer gran momento de la noche se vivió con la llegada de Lali Espósito, quien eligió un conjunto sastrero de dos piezas confeccionado en un material sintético de alto brillo con relieve tipo “croco”. El saco, con hombreras marcadas y solapas en punta, enfatizó la silueta de la artista y sumó dramatismo al look, mientras que el pantalón de corte Oxford aportó movimiento y fluidez. El detalle clave fue un sombrero de ala ancha en la misma tela, unificando el estilismo y generando un bloque visual imponente, representando el logo de los Premios Gardel. Al prescindir de prendas bajo el saco, la piel de Lali se integró como parte del diseño. La cantante buscó un balance entre lo gótico y la alta costura.

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Luck Ra renovó el traje masculino clásico con apliques de pedrería y mostacillas, creando texturas brillantes y un degradé sofisticado en la prenda

Luck Ra, por su parte, presentó una versión renovada del traje clásico masculino. El intérprete optó por un sastre negro de dos piezas, intervenido en la parte superior con apliques de pedrería, mostacillas y destellos que generaban una textura rugosa y brillante bajo los flashes. La transición hacia la cintura devolvía la opacidad al conjunto, logrando un degradé sofisticado. El look se completó con una remera lisa y un collar de eslabones, en una síntesis de etiqueta y espíritu rockero. La sastrería masculina mostró su costado más lúdico y experimental.

Juliana Gattas se destacó con un tapado de corderoy verde esmeralda, de volumen maximalista y cuello ochentero, llevando la tela informal a la alta costura

Juliana Gattas, cantante de Miranda!, se erigió como referente absoluto del uso de texturas invernales en la alfombra roja gracias a un tapado tres cuartos confeccionado en corderoy de canalé grueso, teñido en un vibrante verde esmeralda. La prenda, de volumen maximalista y cuello oversized estilo ochentero, rompió con el protocolo tradicional y llevó la tela históricamente informal al terreno de la alta costura. Los botones dorados en relieve y un cinturón rojo intenso marcaron bloques de color contundentes, mientras que la base de mono negro liso equilibró la composición. El estilismo se completó con medias oscuras y plataformas tricolores, reforzando una puesta en escena que resignifica el corderoy como símbolo de vanguardia y juego visual en la moda argentina de 2026.

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Transparencias y capas: los estilismos de Ángela Torres y Olivia Wald

Ángela Torres lució un vestido de gasa celeste, con caída orgánica y cola sutil, destacando la silueta y la sofisticación del diseño

La tendencia de las transparencias se consolidó como uno de los grandes ejes de la noche, con figuras como Ángela Torres y Olivia Wald apostando por la ligereza y la superposición de materiales. Torres eligió un vestido largo de gasa celeste, de caída orgánica y cola sutil, que jugaba con la transparencia para dejar entrever la silueta de sus piernas. La espalda descubierta, sostenida apenas por tirantes metálicos, sumó riesgo y sofisticación. La fluidez del diseño evocó el glamour del viejo Hollywood interpretado por la generación Z.

Olivia Wald combinó un vestido de gasa marfil semitransparente con un abrigo corto de piel sintética, logrando un contraste visual inspirado en el maximalismo invernal europeo

En el caso de Olivia Wald, el contraste de texturas resultó el punto más comentado. La cantante combinó una base de vestido de gasa en color marfil, con corpiño drapeado y falda semitransparente, con un abrigo corto de piel sintética confeccionado en paneles voluminosos. Esta mezcla de “fur coat” y ligereza generó un contraste visual que remitió al maximalismo invernal europeo, pero adaptado a la escena musical argentina. La tendencia del abrigo mullido sobre transparencias se impuso como símbolo de lujo.

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Ángela Leiva eligió un vestido asimétrico azul petróleo, con escote irregular y capas superpuestas que resaltaron la tridimensionalidad bajo los flashes

Ángela Leiva apostó por la sofisticación arquitectónica en la alfombra roja, eligiendo un vestido de gala asimétrico en azul petróleo que se destacó por su fuerza visual y originalidad. El diseño incorporó un escote irregular, resuelto con un solo hombro y un bretel fino opuesto, acompañado por un doblez texturizado en la parte superior del corset. Este trabajo de capas superpuestas aportó un relieve tridimensional, logrando que la luz de los flashes resaltara cada pliegue y curva del vestido.

Sastrería opaca y líneas clásicas: la elección de Carlos Baute e Ian Lucas

Carlos Baute optó por la sobriedad con un traje cruzado negro mate, solapas de raso y remera de punto fino, definiendo el lujo contemporáneo

En un contexto saturado de brillos y relieves, la sobriedad bien ejecutada captó la atención del público. Carlos Baute se inclinó por un traje cruzado negro mate, con solapas de raso y sin camisa, reemplazada por una remera de punto fino. Los zapatos de charol aportaron el único destello reflectante al conjunto. La combinación de texturas formales y casuales definió el concepto de lujo contemporáneo. La sastrería clásica se aggiorna con pequeños gestos que rompen la rigidez.

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Ian Lucas se sumó a la tendencia del esmoquin sobre piel desnuda, con gargantilla de strass y zapatos de punta cuadrada, resignificando la sastrería masculina

El músico y creador de contenido Ian Lucas también apostó por la tendencia global del esmoquin sobre piel desnuda. Su traje, de corte impecable y hombros estructurados, sumó una gargantilla de strass y zapatos de punta cuadrada, potenciando el contraste entre la textura del textil y la piel. Esta propuesta consolidó la resignificación de la sastrería masculina en el evento.

Juan Ingaramo fusionó la elegancia urbana y el pop con un conjunto de géneros ligeros y calce semi-oversized, alejándose de la rigidez tradicional

Juan Ingaramo llevó a la alfombra roja una versión renovada de la sastrería masculina, fusionando la elegancia urbana con el espíritu despreocupado del pop. Su conjunto, confeccionado en géneros ligeros y con un calce semi-oversized, ofreció libertad de movimiento tanto en las mangas como en la caída de los pantalones, alejándose de la rigidez tradicional de etiqueta.

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La teatralidad de Turf y el regreso de la raya diplomática

El grupo Turf recurrió a la estética del cine negro y la cultura gánster de los años 30 para presentarse de manera coordinada. Todos los integrantes lucieron trajes cruzados con raya diplomática, camisas blancas y corbatas de satén rojo o vino, acompañados por sombreros fedora y gafas oscuras. El uso de la raya diplomática como patrón textil base y la combinación de paño, satén y fieltro recrearon el estilo vintage con una cuota de ironía pop. Definitivamente la puesta en escena de Turf demostró que la moda también es parte del espectáculo.

Turf rindió homenaje al cine negro con trajes de raya diplomática, camisas blancas, corbatas de satén y sombreros fedora, recreando el estilo gánster vintage

La edición 2026 de los Premios Gardel marcó un giro hacia el protagonismo de las texturas, la combinación de materiales opuestos y la experimentación con capas y volúmenes. Los hombres abandonaron el traje plano tradicional para explorar nuevas formas y texturas, mientras que las artistas mujeres apostaron por la sensualidad a través de transparencias, drapeados y superposiciones. Las prendas se pensaron para ser retratadas en alta definición, con materiales que interactúan con la luz y el movimiento.

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Entre las claves observadas, la convivencia de opuestos (piel sintética con gasa, vinilo con piel desnuda), la resignificación de la sastrería y el regreso a telas con relieve fueron los conceptos más destacados de la noche. La moda argentina mostró así una complejidad textil que la acerca a las principales capitales internacionales.

Fotos: RS Fotos y Prensa de los Premios Gardel

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