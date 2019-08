–Se dio todo al mismo tiempo, entonces hubo una explosión. Sacaba a pasear al perro y siempre había alguien que me paraba para decirme algo. Ahora ya no tanto, son momentos en los que estás más expuesta y la gente te reconoce, y cuando estás más guardada te dejan de reconocer. También me cambié el color de pelo, no estoy ayudando. Igual a mí me gusta pasar desapercibida, me gusta mucho andar por la calle sola. No sé cómo haría si fuera Darín, ponele. Me mato.