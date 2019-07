–Por suerte a mí me pasó que fue todo muy paulatino. Lo mío fue muy de a poco, así que no tuve esa explosión repentina que hace que se te confundan un poco las cosas. A mí la vida me fue enseñando que nada es como uno cree, y me ubicó bastante para afrontar un súper-boom como Las Estrellas. Yo siempre supe que era algo del momento, que no era un éxito para toda la vida. Yo sabía cómo era la cosa, y ese saber me vino bien para no entrar en cualquiera. Yo soy re ahorrativa, re cuidadosa con mis gastos, re simple, porque sé que ese mundo de colores es fugaz. Yo prefiero pasar inadvertida. Me encanta la gente que es superglamorosa y se pone sombreros gigantes, pero yo no tengo esa personalidad, no me sale.