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Junior de Barranquilla quedó campeón del fútbol colombiano: este fue el camino a la estrella número doce del Tiburón

El Tiburón fue segundo del Todos Contra Todos, superó a Once Caldas en los cuartos de final, a Independiente Santa Fe en la semifinal y le ganó a Atlético Nacional en la gran final

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Junior de Barranquilla alcanzó su estrella número doce del fútbol profesional colombiano - crédito Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla alcanzó su estrella número doce del fútbol profesional colombiano - crédito Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla se coronó campeón del fútbol profesional colombiano al ganarle 3-1 la serie de la final a Atlético Nacional. Los dirigidos por Alfredo Arias alcanzaron la estrella 12 en la historia del Tiburón, tras ser los campeones de la Liga BetPlay 2026-1.

El inicio del camino al título comenzó con una derrota ante Deportes Tolima 2-0 en condición de local, de esas tuvo seis en la fase de Todos Contra Todos. Perdió ante Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Once Caldas. Después del enfrentamiento ante el conjunto “Pijao”, llegaron las victorias para el equipo de “Curramba”. Fueron once en total en esa primera fase del torneo, ante Millonarios, Deportivo Pereira, Boyacá Chicó, América de Cali, Jaguares, Fortaleza, Atlético Bucaramanga, Inter de Bogotá, Águilas Doradas, Llaneros y Deportivo Pasto. El primer empate para Junior de Barranquilla en esta fase llegó ante Alianza de Valledupar, mismo resultado que también obtuvo ante Cúcuta Deportivo.

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La fotografía. Junior de Barranquilla levanta el título de la estrella número doce en su historia tras vencer a Atlético Nacional. La levantan los capitanes Fabián Ángel y Teófilo Gutiérrez - crédito Dimayor
La fotografía. Junior de Barranquilla levanta el título de la estrella número doce en su historia tras vencer a Atlético Nacional. La levantan los capitanes Fabián Ángel y Teófilo Gutiérrez - crédito Dimayor

Esos resultados desencadenaron que Junior de Barranquilla terminara segundo en la tabla de posiciones en el Todos Contra Todos, con 35 puntos en total y más de siete en diferencia de gol. Fue el mejor visitante del torneo, consiguiendo 16 puntos en esa condición, como local alcanzó 19 unidades y fue el octavo en ese ítem durante el torneo. Anotó 31 goles y recibió 24 anotaciones, en esa primera fase del torneo.

Los octavos de final ante Once Caldas

El campeonato de la Liga BetPlay 2026-1 tuvo una variación respecto a cómo se desarrolla normalmente. No tuvo cuadrangulares y fueron cambiados por los play-off, con el objetivo de tener menos partidos y cumplir con el calendario para la Copa del Mundo 2026. Los play-off se definieron por un sorteo realizado por la División Mayor del Fútbol Colombiano Dimayor, que consistió en que el primero de la clasificación no se enfrentaba con el segundo, pero de ahí en adelante todos los enfrentamientos eran sorteados. Al campeón, Junior de Barranquilla, le correspondió enfrentar a Once Caldas en los octavos de final.

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Junior vs. Santa Fe
Este fue el equipo de Junior de Barranquilla que venció a Independiente Santa Fe en la semifinal de la liga colombiana - crédito Colprensa

La serie finalizó 3-1 a favor de los dirigidos por Alfredo Arias, claramente. En el partido de ida, Junior logró la difícil tarea de vencer a Once Caldas 1-0 con anotación de Guillermo Paiva de penal, en la vuelta el empate fue a dos goles, con un hecho que quedará marcado en la historia “Tiburona”: el penal atajado de Mauro Silveira, arquero de Junior, a un especialista de la materia como Dayro Moreno. Al último minuto del partido.

En la siguiente fase el rival, que ya estaba definido por sorteo, fue Independiente Santa Fe. El mismo que había tenido en la Superliga BetPlay 2026, y que le arrebató el primer título del año al ganarle con un global de 4-1. La semifinal terminó a favor de Junior de Barranquilla, si se quiere consiguió la revancha de lo sucedido en Superliga y, tras una tanda de penales que terminó 5-4, se convirtió en el segundo finalista del torneo y ya conocía que se enfrentaría a Atlético Nacional.

La plantilla completa de Junior de Barranquilla que alcanzó la estrella número doce en su historia - crédito Junior de Barranquilla
La plantilla completa de Junior de Barranquilla que alcanzó la estrella número doce en su historia - crédito Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla y la final ante Atlético Nacional

La final fue un trámite para Junior de Barranquilla. Ganó por goleada, como con extrañamente sucede en el fútbol colombiano, la ida. 3-0 oficiando como local. En la vuelta, ante más de 40 mil hinchas de Atlético Nacional, con una salida que pasará a la historia por lo colorida que fue, Junior convalidó su ventaja y quedó bicampeón del fútbol profesional colombiano.

El resultado fue 1-0 en el duelo de vuelta, Edwin Cardona, cumpliendo la ley del ex, pues jugó en Junior de Barranquilla en el 2010, anotó en el segundo tiempo tras ingresar desde el banco, pero ya era muy tarde para evitar que el Tiburón gritara campeón por segunda vez consecutiva de la Liga BetPlay.

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