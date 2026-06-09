Shakira sigue arrasando en el Mundial 2026: el videoclip de ‘Dai Dai’ rompió récord de visitas en YouTube

El videoclip de la canción fue bien recibido por los fanáticos del fútbol - crédito Prensa de Shakira

El videoclip oficial de Dai Dai superó las 100 millones de visualizaciones en YouTube a tan solo dos semanas de su lanzamiento, convirtiéndose en un acontecimiento relevante para la canción oficial de la Copa del Mundo FIFA 2026, además de reafirmar el impacto de Shakira en la música vinculada al deporte.

El rápido éxito de la canción se atribuye a la fusión de ritmos que nació de la colaboración entre Shakira y Burna Boy. Además de la aparición de figuras reconocidas del fútbol internacional en el video oficial y algunas referencias que conectaron los fanáticos de la colombiana.

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Cabe mencionar que el objetivo benéfico de la canción y el evento deportivo también llamó la atención de los seguidores del fútbol alrededor del mundo, puesto que se busca financiar educación de niños de escasos recursos.

Después de que el video cumpliera el nuevo récord, la cantante colombiana compartió en Instagram su agradecimiento: “Acabamos de llegar a 100 millones de visualizaciones con Dai Dai, ¡Gracias, manada, ustedes son los mejores! Esto lo hemos logrado juntos”.

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La reacción desató respuestas de emoción por parte de sus seguidores, que destacaron la conexión que mantiene la artista con su público global al hacerlos participes de cada uno de sus logros.

El mundo entero se ha rendido a los pies de Shakira en cada aparición en el Mundial - crédito Prensa de Shakira

El significado de ‘Dai Dai’ para el fútbol y la música

El videoclip, que dura más de cuatro minutos, está cargado de referencias visuales al fútbol y cuenta con la participación en pantalla de estrellas como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Luis Díaz.

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Además, rinde homenaje a leyendas históricas como Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Carlos “el Pibe” Valderrama, Andrés Iniesta, David Beckham, Kaká y Mohamed Salah.

La presencia de celebridades icónicas en la historia del deporte convirtió a Dai Dai en un referente que une la música y la pasión por el fútbol, mostrando su capacidad para reunir y emocionar a personas de todo el mundo.

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Las imágenes se combinan con la fuerza artística en la voz de Shakira y Burna Boy, lo que amplificó el alcance global de la propuesta audiovisual.

La colombiana sigue siendo un ícono tras 36 años de carrera - crédito Prensa de Shakira

La causa benéfica detrás de ‘Dai Dai’

El tema fue designado como la canción oficial de la Copa del Mundo FIFA 2026 y tiene como finalidad reunir fondos para el Fondo de Educación de la FIFA, en colaboración con Global Citizen. El objetivo es recaudar 100 millones de dólares hasta el cierre del torneo, destinándolos a facilitar educación de calidad y oportunidades deportivas para niños de distintas regiones.

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Así, el fin solidario del proyecto recuerda que la música también puede convertirse en un motor de transformación social, moviendo a la cooperación internacional a través de uno de los eventos deportivos más grandes del planeta.

La canción oficial del Mundial supera records y anticipa un espectáculo histórico para los fanáticos de todo el mundo - crédito Prensa de Shakira

Shakira y su protagonismo con los himnos de la Copa del Mundo

La trayectoria de la colombiana en los mundiales se extiende desde hace dos décadas. En 2006, interpretó Hips Don’t Lie en Alemania. Ya en 2010, puso su voz para Waka Waka (This Time for Africa) en Sudáfrica y en 2014 participó en la ceremonia de clausura de Brasil con La La La. Sin embargo, no todo terminó ahí, pues con Dai Dai volvió a consolidarse como un referente de los mundiales.

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Cabe mencionar que Shakira cantará en la ceremonia inaugural el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México junto a Burna Boy y artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Del mismo modo, la FIFA confirmó que la cantante también participará en la ceremonia de clausura el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde compartirá escenario con figuras como BTS y Madonna.

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Por primera vez, se realizará un espectáculo especial durante el medio tiempo del partido final, brindando un cierre inédito a la cita máxima del fútbol mundial.