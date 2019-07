–Lo que me molesta del reggaetón no es que canten en inglés ni el ritmo: son las letras. Son básicas, no ayudan al mundo tal como está hoy. Veo a mujeres bailando eso y no puedo creer que no presten atención a lo que están diciendo. Alimentan esa cultura machista de la mujer como objeto. La cumbia, por otro lado, tiene un trasfondo social importante. La antropología me ayudó a entender de dónde viene, al igual que con el rock chabón. Todo tiene algo interesante que puede no gustar, pero sí se puede entender y respetar.