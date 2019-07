–Totalmente. Me molesta que por haber dicho que me puedo enamorar de una chica, mucha gente empezó a rotular: "Oriana Sabatini es lesbiana", y nada que ver. Primero, es imposible que así sea porque todavía no tuve una experiencia con otra mujer, y segundo, eso de poner etiquetas de "lesbiana", "bisexual", "gay" o "heterosexual" no va más. Yo soy una persona y a mí me gusta lo que me gusta; no entiendo por qué tienen que encasillarte en un cuadrado mínimo y tonto de sexualidad. Creo que las nuevas generaciones saben que son libres y que no pasa nada si prueban, si dudan, lo que sea. Lo único importante es sentirse libre. Tal vez no me doy cuenta de que sigue siendo un tema delicado para algunos sectores de la sociedad porque yo lo hablo en la mesa con mis papás como si fuera lo más natural del mundo.