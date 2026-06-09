Ciclón tropical Boris: Gobierno suspende clases en Guerrero debido al impacto del fenómeno meteorológico

Conagua y el SMN ajustan el pronóstico y prevén que el sistema entre durante la madrugada, con riesgo de precipitaciones torrenciales, desbordamientos y derrumbes en el sur y occidente del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) informó la suspensión de clases para el martes 9 de junio en las regiones Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro, Norte y Montaña de Guerrero como medida preventiva ante el paso de la Tormenta Tropical Boris.

La decisión, comunicada a través de la etiqueta #SEGInforma, busca salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa en las zonas mencionadas debido a que se esperan intensas lluvias y fuertes vientos que pueden poner en riesgo a la población.

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El anuncio se dio a conocer en sus redes sociales.

Se estima que la tormenta tropical tierra en Guerrero a las 06:00 horas de este martes 9 de junio, según información actualizada de Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, y su mayor permanencia sobre el Pacífico eleva el riesgo de lluvias extremas, inundaciones y deslaves en el sur y occidente del país.

Además, el SMN advirtió que el sistema dejará precipitaciones acumuladas de entre 150 y 250 milímetros en zonas costeras y del sureste de Guerrero, así como en regiones del oeste y sur de Oaxaca. De acuerdo con las autoridades meteorológicas, esas lluvias también alcanzarían áreas de Michoacán, Colima y Jalisco.

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Autoridades advierten por intensas lluvias, vientos fuertes y riesgo de deslaves por Boris.

Cuáles son los riesgos para la población ante la llegada de Boris a las costas de Guerrero

Aunque Boris no alcanzaría la categoría de huracán, su permanencia por más tiempo sobre las aguas del Pacífico favorece la acumulación de humedad y el fortalecimiento de sus bandas nubosas, según el SMN. Esa condición aumenta la posibilidad de lluvias torrenciales en varias regiones.

Además de las precipitaciones, Boris generará condiciones peligrosas en el litoral, de acuerdo con el SMN. El pronóstico prevé oleaje de entre cuatro y cinco metros en las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, mientras que en Jalisco y Colima las olas podrían llegar hasta cuatro metros.

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En las costas guerrerenses se esperan rachas de entre 90 y 110 kilómetros por hora, según las autoridades meteorológicas. Ese nivel de viento tendría capacidad para tirar árboles y anuncios espectaculares, además de causar afectaciones en el suministro eléctrico.

Las autoridades recomendaron evitar actividades marítimas y extremar precauciones en comunidades cercanas al litoral. También señalaron que las precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

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El dato central para la población es este: Boris entraría a territorio mexicano desde la madrugada del martes por la costa de Guerrero y sus efectos más peligrosos serían la lluvia acumulada, el oleaje elevado y los vientos fuertes, según Conagua y el SMN.

La costa se enfrenta a la Tormenta Tropical Boris, con palmeras azotadas por el viento, olas intensas y descargas eléctricas iluminando el cielo bajo una preparación activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SMN mantiene zona de prevención de Oaxaca a Guerrero

Mientras el ciclón se aproxima al país, el SMN mantiene activa una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, en Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, en Guerrero. La medida se mantiene ante la cercanía del sistema y el cambio en su trayectoria estimada.

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Autoridades federales, estatales y municipales pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ubicar refugios temporales y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Conagua informó que seguirá emitiendo actualizaciones sobre la evolución del fenómeno.

Boris es el segundo ciclón tropical con nombre de la temporada 2026 en el océano Pacífico, según el texto oficial. Su formación ocurre después de varios días de lluvias en gran parte del país desde la semana pasada.

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Los pronósticos climáticos anticipan una temporada especialmente activa en esa región por condiciones oceánicas favorables para el desarrollo de sistemas tropicales durante los próximos meses, de acuerdo con las autoridades meteorológicas. Conagua indicó que, tras su ingreso, Boris podría debilitarse conforme avance sobre tierra firme.