Zuccardi Aluvional Paraje Altamira 2014

Familia Zuccardi, Valle de Uco, Mendoza $1990

Este vino es una referencia del lugar y uno de los artífices de la IG Paraje Altamira, no solo por su expresión sino también por su consistencia a lo largo de las cosechas. Es muy interesante como refleja cada vez mejor su origen y la añada. De aromas amables y delicados, algo classy, con dejos herbales. De trago no muy profundo y algo más cálido que el 2013. Con fluidez intensa y algo de evolución, cierta fuerza y un final sutil con dejos de frutas negras, y la madera integrada. Quizás no sea su mejor versión, debido a la cosecha, pero si refleja un estilo que crece año tras año. Beber entre 2019 y 2021.

Puntos: 94