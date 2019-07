When We All Fall Asleep, Where Do We Go? es su primer disco, que salió a la venta en marzo de este 2019, y que fue un éxito inmediato: en él se ve reflejada muy claramente la personalidad y las inquietudes que hacen que Billie se haya convertido en un fenómeno: tragedias, humor negro y problemáticas adolescentes. Bad Guy y Bury a Friend son quizás sus temas más populares.