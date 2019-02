"Cuando era anoréxica, odiaba la comida. Hacía grandes ayunos, vivía a caramelos y no comía en todo el día. Hay muchas personas hoy en el medio que están enfermas y no lo dicen. Yo, como crecí en la tele, empecé a hacer terapia y empecé a notar lo que me pasaba. Me dije: 'Yo le tengo que contar a la gente que no estoy bien. Voy a ayudar a muchos. Tiene que ver con no querer crecer, no querer verte el cuerpo más grande, con no quererte", decía Jimena en una entrevista con Infobae sobre su problema con la alimentación.