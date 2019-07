Inevitablemente comparten espacios con otras personas y si bien eso no es un problema para algunas personas, puede desencadenar celos en otras, incluso si expresamente saben que no están en una relación monógama. "Para algunos puede ser una experiencia más dentro del contexto de la intimidad amistosa. No lo convierten en un problema y la amistad continúa sin cuestiones agregadas. En otros casos, por lo contrario, el contacto sexual o la fantasía persiste y se convierte en un problema que hay que resolver para continuar el vínculo", continuó Ghedin.