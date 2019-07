"Los sentimientos de soledad no tienen necesariamente que ver con el estar o no en pareja, aún cuando es muy común que las personas los confundan. Alguien puede tener fuertes lazos afectivos amistosos o familiares aun sin estar en pareja. Y en el caso contrario, alguien puede estar en pareja y no compartir con ésta afectos importantes, sentirse aislado y con la ausencia de vínculos fuertes", explicó la especialista.