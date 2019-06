"En Jujuy no existe techo de cristal, decimos que es de cemento. Lo importante es que en el trayecto no pierdan el sentido de espíritu nunca. Que las mujeres no se hagan las tontas como nos piden, y lo más importante, que no pierdan la confianza ni el enfoque ya que la mirada del objetivo a cumplir es clave, no se den por vencidas", dijo Alejandra Cau Cattan bajo la mirada atenta de los presentes.