Colombia

Visita de ‘Timochenko’ a España propició fuerte arremetida de parlamentario de Vox en la Cámara de Diputados: “Han perdido”

En su intervención, Manuel Mariscal Zabala no dudó en hacer mención del pasado violento del excabecilla de las Farc, al que vinculó con uno de sus colegas, el progresista Enrique Santiago

Guardar
Google icon

La más reciente intervención del parlamentario Manuel Mariscal Zabala, que hace parte del partido de ultraderecha español Vox, causó fuertes repercusiones en Colombia. Y todo tras los duros señalamientos contra su colega, Enrique Santiago, del partido Sumar, al hacer mención por la reciente visita del ex máximo cabecilla de las extintas Farc Rodrigo Londoño, conocido en su época de insurgente como Timochenko.

Mariscal Zabala convirtió la sesión del 14 de julio en el Congreso de los Diputados en una dura arremetida contra Santiago, de corte progresista, al vincularlo con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El motivo: la presencia de Londoño, hoy director del partido Comunes, en las instalaciones del órgano legislativo, en el que se le vio al lado de este diputado de izquierda recorriendo los pasillos.

PUBLICIDAD

El excomandante de las Farc, es válido destacar, viajó a Madrid con permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para participar en actividades de Izquierda Unida y regresó a Colombia el martes 14 de julio, cuando certificó su retorno ante el tribunal transicional. Su presencia en territorio ibérico desató, entre tantas otras, la reacción del presidente electo Abelardo de la Espriella, que no dudó en repudiar su salida del país.

Manuel Mariscal Zabala y su referencia a 'Timochenko'
En la Cámara de Diputados de España, el parlamentario Manuel Mariscal Zabala, de Vox, arremetió contra uno de sus colegas con una mención de Rodrigo Londoño, alias Timochenko - crédito @MariscalZabala/X - REUTERS

La arremetida del diputado de Vox en la que fue relacionado ‘Timochenko’

Mariscal Zabala, de 34 años, diputado por la provincia de Toledo, dirigió su discurso a Santiago, diputado de Sumar y que fue asesor jurídico principal de las Farc durante los diálogos de paz con el Estado colombiano en La Habana (Cuba). Desde esa condición, el abogado participó en el diseño del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición y en la arquitectura jurídica de lo que hoy se conoce como la JEP.

PUBLICIDAD

En su intervención parlamentaria, el legislador de Vox concentró sus pullas en presentar la relación de Santiago con la antigua guerrilla, la cual usó con una específica mención de Londoño. “Sus amigos de las Farc han perdido en Colombia. Ya no mandan. Y claro, usted tenía muchos intereses en Colombia”, afirmó Mariscal Zabala, en lo concerniente a la derrota del senador Iván Cepeda en la contienda presidencial.

Abelardo de la Espriella ha sido reiterativo con su decisión de transformar la JEP y enviar a prisión a Rodrigo Londoño - crédito Europa Press/Reuters/Colprensa
Abelardo de la Espriella ha sido reiterativo con su decisión de transformar la JEP y enviar a prisión a Rodrigo Londoño, excabecilla de las Farc - crédito Europa Press - REUTERS - Colprensa

A su vez, otro de los ejes del discurso fue la presencia de Londoño en España y su paso por actividades organizadas por Izquierda Unida. “La semana pasada usted trajo aquí al líder de la banda terrorista de las Farc. Le paseó aquí por el Congreso de los Diputados”, denunció el diputado de ultraderecha, que también mencionó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, como otra de las supuestas aliadas.

Sabemos que Delcy Rodríguez trajo maletas. Este señor Timochenko, ¿qué trajo? ¿Qué le trajo?”,dijo el congresista, que pidió posteriormente explicaciones sobre los controles de acceso al exlíder guerrillero, que tras el Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016, se reincorporó a la vida civil y asumió el mando del entonces partido Farc, que posteriormente se transformó en Comunes, y que tuvo dos periodos legislativos.

Nos gustaría saber si la Presidencia de las Cortes le puso alfombra roja o pasó el detector de metales y también algún control antidroga”, dijo Mariscal Zabala. A continuación, sostuvo que en el Congreso “se está expulsando a españoles por hacer preguntas” mientras, según su relato, se permitía la entrada de “un terrorista de Colombia”; al hacer referencia al pasado delictivo de Londoño y los crímenes de las Farc.

Rodrigo Londoño y Enrique Santiago
Rodrigo Londoño, director del partido Comunes y excabecilla de las Farc, visitó la Cámara de Diputados en España, en compañía del parlamentario Enrique Santiago, del partido de izquierda Sumar - crédito suministrada a Infobae Colombia

¿Qué hizo Rodrigo Londoño en Madrid?

En su viaje a la capital española, Londoño participó en debates y seminarios sobre la implementación del proceso de paz en Colombia. El viaje provocó críticas en el país, pues sectores políticos y organizaciones de víctimas rechazaron la autorización, aunque el ex jefe de las Farc cumplió el itinerario fijado y volvió dentro del plazo exigido por la justicia transicional; y dio a conocer su voluntad de diálogo con De la Espriella.

Luego, Mariscal Zabala desvió el debate de la visita de Rodrigo Londoño hacia la política española, al criticar a Santiago por su ideología comunista y señalar la dificultad actual de los jóvenes para progresar en comparación con generaciones anteriores. En ese sentido, acusó al diputado de Sumar de inacción en materia de vivienda y usó la figura de Santiago para vincular el malestar juvenil con el rumbo de la izquierda.

En respuesta, Santiago fue puntual. “Si tuvieran argumentos, me imagino que no me darían tanta importancia. Pero ya que ustedes me dan la importancia, pues sí, lo confieso: soy comunista, secretario general del Partido Comunista de España. Un partido heroico", remarcó el diputado progresista, que fue uno de los que invitó a ‘Timochenko’ a este país europeo, en el desplazamiento que causó interrogantes.

Temas Relacionados

Manuel Mariscal ZabalaRodrigo Londoño TimochenkoAcuerdo de Paz FarcCámara de Diputados EspañaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Murió “El Gurú del Sabor”, el locutor que le abrió la puerta del reguetón a Medellín

Fernando Londoño Echavarría falleció el jueves 16 de julio, luego de que se reportara un deterioro reciente de su salud durante las últimas semanas

Murió “El Gurú del Sabor”, el locutor que le abrió la puerta del reguetón a Medellín

Confirman que De la Espriella tendrá que lidiar con el precio de los productos y servicios y con los intereses de los bancos en su gobierno

Expertos del sector financiero advierten sobre la complejidad de las reformas necesarias y la importancia de restablecer la confianza durante el próximo ciclo político

Confirman que De la Espriella tendrá que lidiar con el precio de los productos y servicios y con los intereses de los bancos en su gobierno

Buscan impedir que Abelardo de la Espriella se posesione el 7 de agosto: presentaron medida cautelar de urgencia ante el Consejo de Estado

El abogado y exmagistrado del CNE Luis Guillermo Pérez aseguró que el mandatario electo es “indigno” de ejercer la Presidencia de la República

Buscan impedir que Abelardo de la Espriella se posesione el 7 de agosto: presentaron medida cautelar de urgencia ante el Consejo de Estado

Anuncian acto legislativo para evitar designaciones “relámpago” en el Congreso de la República: “Es un despilfarro”

La propuesta, que busca evitar posesiones de congresistas a días de terminar el periodo legislativo, contempla la modificación del artículo 134 de la Constitución Política

Anuncian acto legislativo para evitar designaciones “relámpago” en el Congreso de la República: “Es un despilfarro”

Sinuano Día resultados de hoy jueves 16 de julio: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana dio a conocer la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy jueves 16 de julio: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

ENTRETENIMIENTO

Murió “El Gurú del Sabor”, el locutor que le abrió la puerta del reguetón a Medellín

Murió “El Gurú del Sabor”, el locutor que le abrió la puerta del reguetón a Medellín

Valerie Domínguez reveló que tuvo depresión posparto durante dos años sin saberlo: “Me miraba al espejo y no me reconocía”

A propósito de la hamburguesa triple carne, Jhonny Rivera contó qué pidió Jenny López en su primera cita: “Fue en combo”

Becky G, Elena Rose y Greeicy celebraron su participación en el ‘Tropitour’ de Karol G: estas son las fechas en las que se presentarán

Luis Alfonso sorprendió al revelar cómo sería su tipo de hombre en caso de ser mujer: “Desde que lo tenga hermoso, está bien”

Deportes

Gustavo Puerta le empezó a causar problemas al Racing de Santander: “Condiciona toda la planificación deportiva”

Gustavo Puerta le empezó a causar problemas al Racing de Santander: “Condiciona toda la planificación deportiva”

Amaranto Perea lloró en su presentación como nuevo técnico del DIM: “A Medellín no se le puede decir que no”

Sismo en Venezuela afectó el partido de Santa Fe por Copa Sudamericana: hay nueva sede para enfrentar a Caracas

Así presentó Atlético Nacional al portero Franco Armani: “El ídolo que prometió volver”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio