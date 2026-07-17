Visita de ‘Timochenko’ a España propició fuerte arremetida de parlamentario de Vox en la Cámara de Diputados: “Han perdido”

La más reciente intervención del parlamentario Manuel Mariscal Zabala, que hace parte del partido de ultraderecha español Vox, causó fuertes repercusiones en Colombia. Y todo tras los duros señalamientos contra su colega, Enrique Santiago, del partido Sumar, al hacer mención por la reciente visita del ex máximo cabecilla de las extintas Farc Rodrigo Londoño, conocido en su época de insurgente como Timochenko.

Mariscal Zabala convirtió la sesión del 14 de julio en el Congreso de los Diputados en una dura arremetida contra Santiago, de corte progresista, al vincularlo con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El motivo: la presencia de Londoño, hoy director del partido Comunes, en las instalaciones del órgano legislativo, en el que se le vio al lado de este diputado de izquierda recorriendo los pasillos.

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El excomandante de las Farc, es válido destacar, viajó a Madrid con permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para participar en actividades de Izquierda Unida y regresó a Colombia el martes 14 de julio, cuando certificó su retorno ante el tribunal transicional. Su presencia en territorio ibérico desató, entre tantas otras, la reacción del presidente electo Abelardo de la Espriella, que no dudó en repudiar su salida del país.

En la Cámara de Diputados de España, el parlamentario Manuel Mariscal Zabala, de Vox, arremetió contra uno de sus colegas con una mención de Rodrigo Londoño, alias Timochenko - crédito @MariscalZabala/X - REUTERS

La arremetida del diputado de Vox en la que fue relacionado ‘Timochenko’

Mariscal Zabala, de 34 años, diputado por la provincia de Toledo, dirigió su discurso a Santiago, diputado de Sumar y que fue asesor jurídico principal de las Farc durante los diálogos de paz con el Estado colombiano en La Habana (Cuba). Desde esa condición, el abogado participó en el diseño del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición y en la arquitectura jurídica de lo que hoy se conoce como la JEP.

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En su intervención parlamentaria, el legislador de Vox concentró sus pullas en presentar la relación de Santiago con la antigua guerrilla, la cual usó con una específica mención de Londoño. “Sus amigos de las Farc han perdido en Colombia. Ya no mandan. Y claro, usted tenía muchos intereses en Colombia”, afirmó Mariscal Zabala, en lo concerniente a la derrota del senador Iván Cepeda en la contienda presidencial.

Abelardo de la Espriella ha sido reiterativo con su decisión de transformar la JEP y enviar a prisión a Rodrigo Londoño, excabecilla de las Farc - crédito Europa Press - REUTERS - Colprensa

A su vez, otro de los ejes del discurso fue la presencia de Londoño en España y su paso por actividades organizadas por Izquierda Unida. “La semana pasada usted trajo aquí al líder de la banda terrorista de las Farc. Le paseó aquí por el Congreso de los Diputados”, denunció el diputado de ultraderecha, que también mencionó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, como otra de las supuestas aliadas.

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“Sabemos que Delcy Rodríguez trajo maletas. Este señor Timochenko, ¿qué trajo? ¿Qué le trajo?”,dijo el congresista, que pidió posteriormente explicaciones sobre los controles de acceso al exlíder guerrillero, que tras el Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016, se reincorporó a la vida civil y asumió el mando del entonces partido Farc, que posteriormente se transformó en Comunes, y que tuvo dos periodos legislativos.

“Nos gustaría saber si la Presidencia de las Cortes le puso alfombra roja o pasó el detector de metales y también algún control antidroga”, dijo Mariscal Zabala. A continuación, sostuvo que en el Congreso “se está expulsando a españoles por hacer preguntas” mientras, según su relato, se permitía la entrada de “un terrorista de Colombia”; al hacer referencia al pasado delictivo de Londoño y los crímenes de las Farc.

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Rodrigo Londoño, director del partido Comunes y excabecilla de las Farc, visitó la Cámara de Diputados en España, en compañía del parlamentario Enrique Santiago, del partido de izquierda Sumar - crédito suministrada a Infobae Colombia

¿Qué hizo Rodrigo Londoño en Madrid?

En su viaje a la capital española, Londoño participó en debates y seminarios sobre la implementación del proceso de paz en Colombia. El viaje provocó críticas en el país, pues sectores políticos y organizaciones de víctimas rechazaron la autorización, aunque el ex jefe de las Farc cumplió el itinerario fijado y volvió dentro del plazo exigido por la justicia transicional; y dio a conocer su voluntad de diálogo con De la Espriella.

Luego, Mariscal Zabala desvió el debate de la visita de Rodrigo Londoño hacia la política española, al criticar a Santiago por su ideología comunista y señalar la dificultad actual de los jóvenes para progresar en comparación con generaciones anteriores. En ese sentido, acusó al diputado de Sumar de inacción en materia de vivienda y usó la figura de Santiago para vincular el malestar juvenil con el rumbo de la izquierda.

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En respuesta, Santiago fue puntual. “Si tuvieran argumentos, me imagino que no me darían tanta importancia. Pero ya que ustedes me dan la importancia, pues sí, lo confieso: soy comunista, secretario general del Partido Comunista de España. Un partido heroico", remarcó el diputado progresista, que fue uno de los que invitó a ‘Timochenko’ a este país europeo, en el desplazamiento que causó interrogantes.