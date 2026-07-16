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Racing goleó 4-1 a Defensa y Justicia y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina

La Academia impuso su eficacia en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes y aseguró su lugar en la próxima instancia del torneo argentino donde deberá medirse ante Belgrano

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La Academia se aseguró el pase a octavos de final tras superar al Halcón por la Copa Argentina

Racing mostró su contundencia ofensiva, goleó 4-1 a Defensa y Justicia y avanzó en la Copa Argentina. En el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, el conjunto de Avellaneda se clasificó a los octavos de final, donde ya lo esperaba Belgrano de Córdoba.

El inicio del partido resultó determinante para la Academia, que impuso su ritmo desde el pitazo inicial. Apenas transcurridos cuatro minutos, una acción colectiva cerca del área rival abrió el marcador. Matías Zaracho lideró la ofensiva y, tras una serie de toques que involucraron a Santiago Sosa y Luis Espino, la pelota terminó en los pies de Matko Miljevic. El mediocampista se perfiló y sacó un remate preciso desde la medialuna, lo que desató la celebración temprana entre los hinchas de Racing y marcó el partido rápidamente cuesta arriba para el Halcón.

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Defensa y Justicia intentó responder al golpe inicial con insistencia ofensiva. Juan Manuel Gutiérrez dispuso de dos ocasiones claras, mientras que Agustín Hausch sumó otro intento que no logró inquietar seriamente el arco defendido por Facundo Cambeses. La Academia, sin embargo, supo sostener la presión y esperó el momento adecuado para volver a golpear.

Tres jugadores de fútbol con camisetas a rayas celestes y blancas se abrazan celebrando un gol frente a una portería y una bandera
Racing derrotó 4-1 a Defensa y Justicia por 16avos de Copa Argentina (Fotobaires)

El segundo tanto llegó pasado el primer tercio de la etapa inicial, en una jugada que encendió la polémica. Un avance de Ezequiel Cannavó fue detenido con falta dentro del área por Hausch, cuando el lateral derecho de Racing fue sujetado del brazo y cayó en plena acción ofensiva. La intervención del árbitro Pablo Dóvalo no dejó dudas: penal para Racing. Marcos Rojo asumió la responsabilidad y, con un remate potente y elevado, estableció el 2-0 a los 32 minutos. Así, la primera parte concluyó con ventaja sólida para los de Avellaneda, que supieron sacar rédito de su eficacia.

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Ya en el complemento, Defensa y Justicia mostró una reacción esperada. El descuento llegó por la banda izquierda, tras una jugada bien elaborada. Máximo Rodríguez envió un pase al centro que encontró a Leandro Fernández en posición ideal para definir con categoría y achicar la diferencia a los 51 minutos. El tanto devolvió emoción al encuentro y forzó a Racing a redoblar esfuerzos para no perder el control del trámite.

En ese contexto, Racing no tardó en recuperar la tranquilidad. Apenas siete minutos después del descuento, la Academia elaboró una de las mejores jugadas colectivas del duelo. Un centro al área de Zaracho encontró la cabeza de Santiago Sosa, quien estiró el resultado el 3-1 a los 58 minutos, cortando cualquier intento de remontada por parte del Halcón. Con la diferencia restablecida, el conjunto de Avellaneda pudo administrar el desarrollo y mantener la distancia en el marcador.

Grupo de jugadores de fútbol con camisetas rayadas celestes y blancas se abrazan. Uno de ellos tiene la muñeca vendada. Se ven números 9 y 46, nombres Martinez y Tello
El conjunto de Avellaneda se enfrentará a Belgrano en la próxima instancia (Fotobaires)

La segunda parte ofreció además una nueva polémica en el área de Defensa y Justicia. A la salida de Lautaro Amadé, una pelota quedó servida para Santiago Solari, quien intentó definir ante la resistencia de Damián Fernández. Tras dos remates consecutivos y la intervención de la mano del defensor, el árbitro volvió a señalar penal. En esta ocasión, Adrián Martínez se hizo cargo de la ejecución, pero su remate fue despejado por Lautaro Amadé y la pelota terminó en el tiro de esquina, sin alteraciones en el marcador. En el tramo final, Martínez se reivindicó del penal atajado y sentenció el triunfo con una goleada 4-1 final.

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda aseguró su lugar en los octavos de final, donde deberá enfrentar a Belgrano. El club cordobés logró su clasificación tras imponerse a Gimnasia de Jujuy en una definición por penales que terminó 4-2. En ese duelo, la figura de Thiago Cardozo se destacó, después de que el tiempo reglamentario finalizó igualado en dos goles por lado. El cruce entre Racing y Belgrano genera expectativa, más aún considerando que el rival viene de consagrarse campeón del fútbol argentino al superar a River Plate en una final memorable.

La jornada doble de la Copa Argentina no solo tiene como protagonista al conjunto de Avellaneda. En el segundo turno, Boca Juniors y Sarmiento se enfrentarán en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, correspondiente también a los dieciseisavos de final. Para el cuadro de la Ribera, este encuentro marcaba el inicio oficial de la segunda mitad del año y el debut de Rodolfo Arruabarrena al frente del equipo, con la ilusión de iniciar una nueva etapa competitiva.

Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Luis Espino, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic, Matías Zaracho, Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Defensa y Justicia: Lautaro Amadé, Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez, Julián López, César Pérez, David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez, Agustín Hausch, David Fernández. DT: Julio Vaccari.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Centenario Ciudad de Quilmes.

TV: TyC Sports.

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