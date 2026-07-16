Factores climáticos adversos empiezan a golpear con fuerza al sector lácteo en Panamá

Una vaca lechera descansa sobre tierra agrietada y seca con varios cubos volcados que derraman leche bajo un sol intenso en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción de leche nacional alcanzó a junio de este año los 162 millones de litros, una baja respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el país alcanzó 165 millones de litros.

Los 162 millones de litros están distribuidos en 87 millones de litros grado A, 9 millones de litros de grado B y 66 millones de litros de grado C, producidos por un aproximado de 2,732 productores.

En el país el consumo per cápita anual alcanzó los 110 millones de litros, de acuerdo con la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa), basado en datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

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La mayor caída se produjo en la producción de leche evaporada, condensada y en polvo.

Durante el primer bimestre de este año la cifra se ubicó en 1.7 millones de kilos, mientras que en 2025 se produjeron 3 millones de kilos, lo que representa una contracción acumulada de 40.9%.

Producción de leche en una feria ganadera. (Cortesía)

En medio de la caída láctea, la producción de queso fresco nacional (molido, prensado y mozzarella) se ha mantenido estable en lo que va del año.

No obstante, se hace la observación de que la producción de mozzarella se ha visto desplazada por los productos importados, procedentes especialmente de Estados Unidos.

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Según la Acovipa, Panamá ha comenzado a impulsar una transformación estructural de su ganadería lechera, apostando por la modernización tecnológica y el fortalecimiento del conocimiento técnico como motores de productividad nacional.

El balance semestral, elaborado por las autoridades agropecuarias subraya que la reducción en la producción responde a factores climáticos adversos y a la persistencia de desafíos estructurales en el sector lechero.

Las altas temperaturas y los períodos de sequía en provincias clave, como Chiriquí y Los Santos, afectaron y continúan afectando la disponibilidad de pasto y agua, elementos fundamentales para la alimentación del ganado.

El mejoramiento genético es una alternativa para aumentar la producción láctea. (Mida)

Chiriquí continúa liderando la producción nacional, con más del 70%. Le siguen las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos, regiones que en conjunto aportan cerca del 50% del volumen total.

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El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, ha declarado que se están buscando alternativas que permitan reducir el impacto que se pronostica tenga el fenómeno atmosférico de El Niño sobre el sector agropecuario del país y, al mismo tiempo, proteger el abastecimiento nacional de alimentos, en un contexto en el que la seguridad alimentaria vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del sector.

Las respuestas, aseguró el funcionario, se están construyendo junto al sector productivo, al considerar que los productores son quienes conocen de primera mano las necesidades y afectaciones en el campo.

“Estas soluciones las estamos buscando junto con ellos, con los productores, que son los que más saben cuáles son sus necesidades y sus afectaciones”, declaró Linares a los medios de comunicación.

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Según proyecciones del ministerio agropecuario, la producción de leche podría recuperarse en el segundo semestre de 2026 si las condiciones climáticas no son tan duras y se consolidan las inversiones en infraestructura rural.

Un hombre bebe leche de un vaso junto a un envase de cartón que reposa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La baja observada en el primer semestre se enmarca en un contexto de incertidumbre global para los mercados agrícolas y pecuarios.

Panamá mantiene negociaciones con países vecinos para asegurar canales de exportación y diversificar los destinos de la leche y sus derivados, una estrategia considerada clave para fortalecer la sostenibilidad del sector y reducir la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del mercado internacional

El sector lechero panameño enfrenta retos adicionales, como es el aumento de los costos de insumos y la competencia de productos importados. Gremios empresariales han manifestado que la estabilidad del sector depende de una política pública coherente y de incentivos que favorezcan la producción local.

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