Milei cuestionó al Senado tras la fallida sesión por la ley de propiedad privada: “Son los responsables de la decadencia”

El Presidente brindó un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cuestionó la postergación de la iniciativa que envió el Gobierno al Congreso

El presidente Javier Milei se refirió a la postergación de la sesión en la Cámara de Senadores que ocurrió este jueves donde se iba a discutir la ley de propiedad privada que envió el Gobierno. La polémica se extendió a lo largo de todo el día con fuertes cruces entre Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En el discurso que brindó por el 172 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el mandatario se refirió a lo que fue la fallida sesión y cuestionó a los parlamentarios. “Si violentamos el derecho de propiedad, no hay incentivos a ahorrar, cosa que históricamente en Argentina los distintos gobiernos se han dedicado a robarle a los argentinos”, comenzó en el discurso el jefe de Estado.

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“Aquel que invierte tiene que poder capturar los resultados de esa inversión, con lo cual también juega un rol fundamental el derecho de propiedad. Y es por eso que no es redundante que estemos enviando al Congreso una ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad”, continuó.

Y sumó: “Respetar el derecho de propiedad es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente. Además, resulta interesante como principio de revelación, porque aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad, como postulamos nosotros en base al orden liberal, está claro que esos son los enemigos del progreso”.

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En ese sentido, describió: “Véanlos hablar, véanlos actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina. Esos son los que violentaron el derecho de propiedad, son los que nos hundieron”.

"Esos son los que violentaron el derecho de propiedad, son los que nos hundieron", cuestionó a los senadores que no quisieron tratar la ley de propiedad privada

Todo surge después de que este jueves se postergó la sesión en el Senado para el próximo 6 de agosto. El nuevo traspié se da en medio de un Ejecutivo que intenta dar señales de sendero controlado, lo cual suena contradictorio a la hora de revisar el día a día de la Cámara alta, con personas que dicen defender la gestión Milei y luego juegan -muy- en contra del jefe de Estado. Además, la situación con este proyecto es tan tóxica que la mayoría de bancadas dialoguistas se hartaron, lo cual genera un mal antecedente ante una eventual aprobación y definición en Diputados.

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El articulado en conflicto, que es empujado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger -se habría mostrado en desacuerdo con el borrador final y número 15-, modifica ítems centrales en expropiaciones, desalojos -de 5 a 20 días-, el manejo del fuego -quitar décadas sin movimientos tras incendios- y, como cuestión más polémica -pésimas explicaciones oficialistas-, la venta de tierra a extranjeros. Antes de firmar el despacho -luego reventado- se dinamitó por completo el capítulo relacionado con barrios populares.

Javier Milei participó del 172 aniversario de la Bolsa de Comercio

En cuanto al ítem que más trifulca genera, el decimoquinto borrador planteaba: “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

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Lo único que consiguió el mileísmo este jueves fue aprobar 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. En el primer caso, se destacó la continuidad por cinco años del camarista Víctor Pesino -si cumplía los 75 se tenía que jubilar-, quien dio un guiño a la reforma laboral libertaria. En tanto, en el segundo, significó destrabar subas en el servicio exterior que trababan la Cancillería, manejada por Pablo Quirno.

De los dos cruces de Milei al “voy a ser reelecto”

Durante dos pasajes de su discurso en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente se cruzó con dos personas que estaban escuchando el discurso. Según pudo saber Infobae, se trató de dos personas diferentes que en distintos momentos cuestionaron la palabra de Milei y fue el mandatario quien respondió desde el estrado.

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El primero ocurrió mientras el presidente hablaba sobre los ajustes en los gastos del Estado. “Para tener un stock de capital mínimo, necesitan antes generar ingresos y ahorrar. Por lo tanto, si ustedes tienen una sociedad que despilfarra el dinero, que no ahorra, por más que generen ingresos, no van a poder crecer. Si ustedes tienen un gobierno asquerosamente populista que genera quince puntos de déficit fiscal en términos de PBI, se van a estrellar”, dijo el mandatario.

El Presidente defendió el proyecto de propiedad privada y el rumbo de su gobierno

Seguido a esto, apareció una respuesta de una persona dentro del público en referencia a la situación económica actual y Milei respondió: “No, ahora no, antes. Nosotros salimos de eso, justamente. Hicimos ese ajuste que los malditos populistas dejaron plantada la bomba”.

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A continuación, la persona en cuestión volvió a dirigirse a Milei y este replicó: “Voy a terminar este mandato, voy a ser reelecto y voy a tener cuatro años más. Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para cien años de liberalismo. Por lo tanto, si no te gusta, andate a Cuba”.

Ya cerca del final, se cruzó con otro de los individuos presentes en la Bolsa de Comercio mientras defendía la gestión del Poder Ejecutivo con el tema YPF. “Algo hemos hecho mal y es que durante casi cien años nos hemos vivido cagando sistemáticamente sobre la propiedad privada”, apuntó.

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Y, en referencia a las respuestas que estaba recibiendo, agregó: “¿Por qué no te alquilas un salón y te vas ahí si tenés tanta gana de hablar? En la época en que yo no era presidente, daba conferencias para mil, dos mil y hasta diez mil personas. Tenés una carrera si te gusta hablar tanto, kuka".