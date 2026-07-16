Caída en los precios del café en Nueva York enciende las alarmas de los exportadores en El Salvador

La automatización de permisos y la integración de reportes mensuales apuntan a una fiscalización sin precedentes. Las reglas serán más claras, pero también más exigentes. ¿Qué desafíos enfrentan los involucrados? (Foto cortesía Instituto Salvadoreño del Café)

Los precios internacionales del café bajaron este jueves y presionan a los exportadores de El Salvador, según un informe del Instituto Salvadoreño del Café (ISC) publicado el 16 de julio. La caída de los futuros en Nueva York coincidió con una mayor oferta de Brasil y Colombia y con cambios comerciales en Estados Unidos.

De acuerdo con el Instituto Salvadoreño del Café, la jornada estuvo marcada por una caída de los precios de los contratos de futuros en la Bolsa de Nueva York. El contrato KCU26 con vencimiento en septiembre cerró en 312.60 centavos de dólar por libra, con una baja de 14.15 centavos frente al día anterior. Los contratos para diciembre de 2026 y marzo de 2027 también retrocedieron más de 12 centavos cada uno.

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El instituto atribuyó parte de esos descensos a la información de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos sobre la exclusión del café brasileño de medidas arancelarias, lo que facilita la colocación del grano de Brasil en el mercado estadounidense.

Inventarios y presión sobre los exportadores

El Salvador mantiene presencia en los inventarios certificados de la Bolsa de Nueva York con 1,418 sacos de 60 kilogramos de origen salvadoreño, según cifras actualizadas por el ISC. El inventario total se ubicó en 334,254 sacos, 35 menos que en el reporte anterior.

Los precios internacionales del café caen en Nueva York y abren una incógnita para los exportadores de El Salvador. (Ilustración Infobae)

El reporte del Instituto Salvadoreño del Café señaló que las condiciones meteorológicas favorables en Colombia permitieron el desarrollo de los cultivos y el avance de las cosechas, lo que incrementa la oferta en el corto plazo. La demanda de café colombiano sigue firme, impulsada por embarques inmediatos y contratos de cobertura hasta 2027.

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Otros mercados y seguimiento oficial

En los mercados relacionados, el café robusta cotizó a la baja en USD 3,797 por tonelada, de acuerdo con datos del ISC. El informe también reportó movimientos descendentes en otros activos vinculados, como el petróleo Texas WTI, el euro, el peso colombiano y el real brasileño.

“El mercado de futuros del café cierra con una marcada caída este jueves”, indica el ISC en su boletín, al atribuir el escenario bajista a la combinación de mayor producción y cambios regulatorios en los principales países exportadores.

El Gobierno de El Salvador, a través del Instituto Salvadoreño del Café, monitorea la evolución de los precios y los inventarios certificados para la toma de decisiones de productores y exportadores. Según el ISC, la cobertura de contratos a futuro y la búsqueda de nichos de mercado con valor agregado son estrategias recomendadas para los exportadores nacionales.

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El organismo señaló que la exclusión del café brasileño de medidas arancelarias en Estados Unidos facilitó su colocación, mientras las condiciones favorables en Colombia impulsaron las cosechas y elevaron la disponibilidad en el corto plazo (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

“El mercado de futuros del café cierra con una marcada caída este jueves”, indica el ISC en su boletín, atribuyendo el escenario bajista a la combinación de mayor producción y cambios regulatorios en los principales países exportadores.

Según el ISC, la cobertura de contratos a futuro y la búsqueda de nichos de mercado con valor agregado son estrategias recomendadas para los exportadores nacionales. El sector mantiene su apuesta por la calidad y la diferenciación, aunque la presión de la oferta global y la evolución de los precios internacionales exigen adaptabilidad y monitoreo constante de las condiciones externas.