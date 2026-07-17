Laura Itzel Castillo también batea a Fernández Noroña y rechaza ampliar a dos años la presidencia del Senado

Laura Itzel Castillo rechazó ampliar a dos años la presidencia del Senado y señaló que el periodo anual no afecta el funcionamiento legislativo. ( Senado de la República)

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, rechazó la propuesta del senador morenista Gerardo Fernández Noroña para ampliar de uno a dos años la duración de la presidencia de la Cámara Alta.

Aunque reconoció que es necesario actualizar la normatividad interna del Senado, sostuvo que el periodo anual no representa un problema para el funcionamiento del órgano legislativo.

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En declaraciones a medios de comunicación, Castillo explicó que la duración de la presidencia responde actualmente a un acuerdo político entre los grupos parlamentarios y no a una disposición establecida en la ley o en un reglamento específico.

Por ello, consideró que cualquier modificación debería formar parte de una discusión más amplia sobre la actualización de las reglas internas del Senado.

La propuesta de Noroña para ampliar el periodo de la Mesa Directiva abrió una nueva discusión dentro del Senado sobre la conducción legislativa. EFE/ Mario Guzmán

La legisladora recordó que desde hace tiempo ha planteado la necesidad de reformar el reglamento vigente, al considerar que ha quedado desactualizado y requiere adecuarse a las condiciones actuales del Poder Legislativo.

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La propuesta de Noroña abre el debate sobre las reglas del Senado

Las declaraciones de Castillo surgieron después de que Gerardo Fernández Noroña planteara modificar la duración de la presidencia de la Mesa Directiva para que el cargo deje de renovarse cada año y pueda extenderse por dos años, o incluso durante toda la Legislatura.

El senador argumentó que un solo año resulta insuficiente para desarrollar plenamente las funciones institucionales de la presidencia, debido a la carga de trabajo y a la relevancia de las responsabilidades que implica conducir las sesiones, representar al Senado y coordinar las actividades parlamentarias.

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La iniciativa de Fernández Noroña reavivó la discusión sobre la duración de los cargos y el funcionamiento interno de la Cámara Alta. (Senado)

No obstante, Laura Itzel Castillo señaló que el acuerdo de establecer una presidencia anual tuvo como objetivo permitir una mayor participación de distintos legisladores en la conducción del Senado, por lo que consideró que mantener ese esquema no representa un obstáculo para el desempeño de la institución.

Reforma al reglamento, pero sin modificar necesariamente la duración

Durante su posicionamiento, Castillo reiteró que el debate debe centrarse en construir un reglamento moderno que dé certeza a los procedimientos internos del Senado.

Recordó que en otros momentos históricos la presidencia de la Mesa Directiva llegó a mantenerse durante periodos más largos y que la Junta de Coordinación Política también tiene esquemas distintos de permanencia. Sin embargo, insistió en que cualquier cambio debe surgir de una discusión institucional y no únicamente sobre la duración del cargo.

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Laura Itzel Castillo señaló que la prioridad debe ser actualizar el reglamento del Senado, sin que ello implique modificar la duración de la presidencia de la Mesa Directiva. (Senado de la República)

La senadora afirmó que el Congreso puede analizar tanto la permanencia anual como periodos mayores, siempre que exista un consenso entre las fuerzas políticas y una regulación clara.

Otros aspirantes a presidir la Mesa Directiva del Senado

Mientras continúa el debate sobre la duración del cargo, dentro de Morena ya comenzó el cabildeo rumbo a la renovación de la Mesa Directiva, prevista para finales de agosto.

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Entre los perfiles que han manifestado interés se encuentran:

Higinio Martínez , vicecoordinador de Morena en el Senado.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara , senador por Veracruz.

Óscar Cantón Zetina , presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Gerardo Fernández Noroña, quien analiza buscar un nuevo periodo al frente del Senado.

Morena inicia la definición de la próxima presidencia del Senado

La sucesión de Laura Itzel Castillo ya comenzó a generar movimientos dentro de la bancada de Morena. El coordinador parlamentario, Ignacio Mier Velazco, ha señalado que la decisión deberá construirse mediante consenso con los legisladores del partido y sus aliados del PT y del PVEM.

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Ignacio Mier aseguró que la elección de la próxima presidencia del Senado deberá construirse mediante acuerdos dentro de Morena y sus aliados.

En días recientes también descartó anticipar respaldos individuales y recordó que la bancada cuenta con decenas de perfiles con posibilidades de asumir la presidencia de la Mesa Directiva.

Por su parte, Fernández Noroña ha señalado que definirá hacia finales de agosto si participa en el proceso, una vez que consulte con sus compañeros de bancada y evalúe si cuenta con el apoyo suficiente.

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La renovación de la Mesa Directiva se acerca entre diferencias internas

La discusión sobre la duración de la presidencia del Senado ocurre en la antesala de la renovación de la Mesa Directiva para el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre.

La elección de la próxima Mesa Directiva del Senado avanza entre negociaciones internas y distintas posturas sobre el futuro de la presidencia.

Mientras Fernández Noroña sostiene que ampliar el mandato permitiría dar continuidad al trabajo legislativo y fortalecer las funciones institucionales del cargo, la postura de Laura Itzel Castillo marca distancia de esa propuesta al considerar que el esquema anual ha favorecido la participación de distintos legisladores y que, antes de modificar su duración, el Senado debe concentrarse en actualizar su reglamento interno mediante un debate amplio y consensuado.

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