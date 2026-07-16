Asfura presenta primer lote de maquinaria para alcaldías y afirma: “El que no quiera trabajar conmigo tiene un problema mental”

El presidente Nasry Asfura supervisó la recepción de las primeras 140 máquinas que serán distribuidas entre las alcaldías del país. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

El mandatario realizó las declaraciones este jueves en San Pedro Sula, donde acompañó la recepción de las primeras 140 máquinas que forman parte del programa de fortalecimiento de las alcaldías, una iniciativa que contempla la adquisición de 2,100 equipos con una inversión de 244 millones de dólares.

Durante el evento, Asfura se subió a una de las modernas máquinas, ingresó a la cabina, recibió instrucciones básicas de operación y realizó una prueba para conocer de primera mano el funcionamiento de los nuevos equipos.

"Aquí estoy para atenderlos a todos, ya el que no quiera trabajar conmigo es porque tiene un problema mental“, expresó el gobernante al reiterar que su administración trabajará con todos los alcaldes del país, independientemente de su afiliación política.

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Asfura confirmó que Honduras recibió 137.5 millones de lempiras por la venta del avión presidencial. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

“La tecnología ha cambiado”

Tras operar el equipo, el presidente comentó que tenía más de 15 años sin manejar una máquina de este tipo y destacó el avance tecnológico de la maquinaria adquirida.

"Tenía más de 15 años de no operar una máquina. Fue suficiente subirme, me dieron cuatro indicaciones e hicimos una prueba. Es espectacular cómo ha cambiado la tecnología y esto pone a Honduras a la vanguardia para servirle a la gente y llevar soluciones a cada municipio“, manifestó.

El gobernante afirmó que la llegada del primer lote representa el inicio de una transformación en la infraestructura municipal, con equipos que serán destinados al mantenimiento de carreteras, caminos productivos, accesos comunitarios y otras obras solicitadas por la población.

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El presidente afirmó que los gobiernos anteriores destinaron cerca de tres millones de dólares al mantenimiento del avión presidencial. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

"Este es el comienzo de alrededor de dos mil máquinas que vendrán a trabajar y a servirle a cada hondureño en los 298 municipios del país“, sostuvo.

Pide que lo evalúen al finalizar su mandato

Durante su intervención, Asfura también se refirió a las evaluaciones que se hacen sobre los primeros meses de su administración y pidió que su gestión sea juzgada al concluir su mandato.

"Me cuentan las costillas, de 100 días, 150 días, 180 días, pero miren: a mí me van a medir hasta el último día de gobierno, y dicho sea de paso me quedan 42 meses con 12 días“, expresó.

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Cada municipalidad podrá seleccionar el kit de maquinaria que mejor se adapte a las necesidades de su territorio. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

El mandatario señaló que espera que la valoración de su administración se realice cuando entregue el poder el 27 de enero de 2030, y no con base en los primeros meses de gestión.

Confirma pago por el avión presidencial

Durante el evento, Asfura confirmó que el Estado hondureño ya recibió el pago correspondiente por la venta del avión presidencial.

El presidente indicó que la operación generó 137.5 millones de lempiras para el país y aseguró que la aeronave representaba un alto costo para las finanzas públicas.

El Gobierno prevé entregar los primeros 20 kits de maquinaria a igual número de alcaldías en los próximos 15 días. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Además, reveló que administraciones anteriores destinaron alrededor de tres millones de dólares únicamente al mantenimiento del avión presidencial.

Inversión de 244 millones de dólares

El programa de fortalecimiento municipal contempla una inversión de hasta 244 millones de dólares, mediante la compra de 2,100 equipos de maquinaria pesada, que serán distribuidos de manera progresiva entre las 298 alcaldías del país.

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Cada gobierno municipal podrá seleccionar el kit de maquinaria que mejor responda a sus necesidades, mientras que los equipos contarán con monitoreo satelital, mantenimiento en sitio durante cuatro años y capacitación especializada para los operadores.

El mandatario aseguró que trabajará con las 298 alcaldías sin distinción política y llamó a los ediles a aprovechar el programa. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Asfura aseguró que la iniciativa permitirá a las alcaldías ejecutar proyectos de infraestructura con mayor rapidez y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y fenómenos naturales.

"Hoy los 298 alcaldes tendrán una oportunidad para desarrollar sus municipios, no solamente en infraestructura, sino también para responder ante los efectos del cambio climático o cualquier fenómeno natural“, afirmó.

Apoyo al sector productivo

El mandatario explicó que la maquinaria también podrá utilizarse para construir reservorios de agua en municipios, aldeas y caseríos, con el objetivo de apoyar a los productores y garantizar disponibilidad del recurso durante la temporada seca.

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Los equipos contarán con monitoreo satelital, mantenimiento durante cuatro años y capacitación para sus operadores. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Asimismo, exhortó a los alcaldes a utilizar responsablemente los equipos y anunció que el programa contempla la creación de escuelas técnicas y procesos de formación para capacitar a los operadores municipales.

Sin distinción política

Asfura insistió en que el programa beneficiará a todas las alcaldías del país, sin importar el partido político al que pertenezcan sus autoridades.

"Estoy aquí para trabajar con los 298 alcaldes y servirles. Todos somos hondureños y necesitamos una Honduras fuerte, unida, viendo hacia adelante y con prosperidad“, enfatizó.

Asfura operó una de las nuevas máquinas y destacó el avance tecnológico de los equipos adquiridos por el Gobierno. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Según el Gobierno, el objetivo es que las municipalidades cuenten con herramientas propias para ejecutar obras, reducir costos operativos y atender de forma más eficiente las necesidades de sus comunidades.

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Entregarán los primeros kits en 15 días

Durante la actividad también se informó que las primeras 140 máquinas ya fueron recibidas y forman parte del inicio del programa de distribución nacional.

Cada kit estará integrado por una retroexcavadora, una motoniveladora, un tractor, una vibrocompactadora, dos volquetas y un camión tanque, equipo que permitirá fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos locales.

El programa contempla una inversión de 244 millones de dólares para la adquisición de 2,100 equipos de maquinaria pesada. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Las autoridades indicaron que en los próximos 15 días serán entregados los primeros 20 kits a igual número de municipalidades.

El cronograma del Ejecutivo contempla completar la entrega de los 2,100 equipos a más tardar en enero de 2027, como parte de la inversión de 244 millones de dólares destinada al fortalecimiento de la infraestructura y las economías locales.

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