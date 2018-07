El más pequeño de los tres es "Facha", o Mauro, como eligió llamarse, aunque su apodo lo acompaña a todos lados. "Me lo puso mi papá, que no quería llamarme como mujer ni hombre y comenzó a decirme 'Facha' y 'Fachita'. Ya está". Fanático de Boca, atraviesa a sus 14 años una certeza que comenzó a los 4 y se animó a exteriorizar a los 9. "A esa edad empecé a transicionar, pero a los 4 ya sabía que era varón. Me daban una muñeca y la pateaba. Me gustaba jugar con los juguetes de varón, las bolitas, las patinetas. Estaba más con los chicos que con las chicas. Me dejaban jugar con los varones sin problemas", aclara.