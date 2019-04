La miembro del comité de nutrición de la SAP apuntó que la OMS describe cinco maneras, que van desde la madre que "embucha" a su bebé hasta la que lo deja sólo agarrar lo que quiere. "Feeding es la palabra en inglés que no tiene traducción y hace referencia a la madre alimentando a su bebé. Y hay múltiples estudios sobre los feeding disorders (desórdenes) que pueden surgir de cualquiera de los dos extremos que detalla la OMS. Porque nutrir no es sólo lograr la ingesta, sino que tiene que ver con contener al bebé que está aprendiendo a comer", señaló la especialista, quien aseguró que "la boca de los bebés está diseñada para que a los seis meses empiecen a comer papillas. El paso de la deglución de la leche materna a la comida necesita de las papillas para empezar a mover y tragar. Por eso es tan fundamental la presencia de la mamá para medir las cantidades que se sirven en la cuchara y hacer intervenciones activas". "Sin una alimentación perceptiva, el niño puede crecer con carencias nutricionales. Y de hecho, si hablamos de 'cosas naturales' dejar comiendo solo a un bebé no es algo natural de los seres humanos", finalizó Setton.