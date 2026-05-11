Receta de montadito piripi: cómo hacer la famosa tapa que conquistó a Rosalía en Sevilla

Así se prepara el piripi, el montadito estrella de Bodeguita Antonio Romero (Archivo/Facebook)

Pocas veces un montadito había copado tantos titulares. El piripi, la receta estrella de la famosa Bodeguita Antonio Romero, un icono de la ciudad de Sevilla, se ha convertido en involuntario protagonista de un fin de semana en el que todos los ojos miraban hacia la capital hispalense. La culpable tiene nombre: Rosalía. El pasado sábado la cantante actuaba junto a la Orquesta Filarmónica en un espectáculo gratuito a orillas del Guadalquivir en colaboración con Netflix, un evento lleno de expectación que no impidió a la catalana disfrutar de toda la gastronomía que Sevilla tiene para ofrecer.

La experiencia gastronómica no solo incluyó restaurantes de alta cocina (que los hubo), sino también bares emblemáticos como es la Bodeguita Antonio Romero, donde Rosalía pudo disfrutar de ese manjar que conquista a locales y turistas. “Un honor recibir la visita de Rosalía. Gracias por elegirnos para saborear nuestra cocina. Ha sido un auténtico placer atenderte y ver que disfrutas de lo nuestro tanto como nosotros disfrutamos de tu arte”, agradecían desde el restaurante en una fotografía con la artista, junto con una despedida llena de sabor: “¡Aquí tienes tu casa siempre que quieras volver por un ‘Piripi’!”.

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Rosalía prueba el montadito 'Piripi' en Sevilla (Europa Press)

Este mítico restaurante, templo de la barra y de la tradición, define como pocos la esencia de la gastronomía sevillana. Y, de todos sus platos, este montado la encarna mejor que ningún otro, una combinación de ingredientes sencillos pero de calidad que se ha convertido en icono también más allá de su ‘bodeguita’ de origen. El piripi es un bocadillo a base de filetes de cinta de lomo de cerdo y beicon, que se complementan con queso, tomate loncheado y una mayonesa de ajo que aporta un sabor riquísimo al conjunto. Si a esto le sumamos un buen pan tostado por fuera, el éxito está más que garantizado.

Su elaboración no puede ser más sencilla; el único truco, usar productos de la máxima calidad posible. Las carnes han de cocinarse a fuego alto, intentando evitar que se recuezan y consiguiendo un exterior tostado y crujiente. En cuanto a la mayonesa de ajo, sería ideal prepararla en casa, una versión ligera del clásico alioli que podemos hacer en casa en solo unos minutos.

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Receta de piripi sevillano

El piripi es un montadito típico de Sevilla, elaborado con pan pequeño tipo viena o mollete, filete de lomo de cerdo, bacon, queso, tomate natural y mayonesa. La técnica principal consiste en marcar a la plancha el lomo y el bacon, montar los ingredientes en el pan y gratinar hasta lograr que el queso funda perfectamente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos Preparación: 5 minutos Cocción: 10 minutos



Ingredientes

2 panecillos tipo viena o mollete pequeños

2 filetes finos de lomo de cerdo

2 lonchas de bacon

2 lonchas de queso (tipo gouda o havarti)

2 rodajas de tomate natural

2 cucharaditas de mayonesa de ajo (1 huevo, 1 diente de ajo, 250 ml de aceite de oliva virgen extra, vinagre o limón y 1 cucharada de perejil)

Sal y pimienta negra al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer piripi sevillano, paso a paso

Prepara la mayonesa de ajo. Casca un huevo en el vaso de la batidora o minipimer, agrega un chorro de vinagre o limón, sal y un diente de ajo pelado y cortado en trozos pequeños. Introduce el brazo de la batidora hasta el fondo y bate a velocidad baja sin mover el brazo hasta que esté ligada. Agrega el perejil y vuelve a batir haciendo movimientos suaves, ascendentes y descendentes hasta que quede una salsa homogénea. Salpimenta los filetes de lomo por ambos lados justo antes de cocinarlos para que queden jugosos. Calienta una plancha o sartén con unas gotas de aceite de oliva. Dora los filetes de lomo durante 2 minutos por cada lado. Reserva. En la misma sartén, cocina el bacon hasta que esté dorado y crujiente. Abre los panecillos y tuéstalos ligeramente por la parte interior. Monta el montadito: coloca primero el lomo, luego el bacon, la loncha de queso y la rodaja de tomate. Añade una cucharadita de mayonesa por encima del tomate. Cierra el montadito y gratina en el horno o en la sartén tapada durante 2 minutos, hasta que el queso se funda. Sirve caliente para que el queso mantenga su textura fundente y el pan esté crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

2 montaditos individuales (1 por persona).

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 340 kcal aprox.

Proteínas: 18 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 26 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir el piripi recién hecho. Si sobra, se puede guardar en nevera, envuelto en papel de aluminio, hasta 24 horas. Calentar en horno antes de servir para recuperar la textura.

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