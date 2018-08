3- Otro de los motivos que impiden el establecimiento de la lactancia es que las personas que vayan a asistir a esa mujer no estén capacitadas o no estén actualizadas y le digan frases que, lejos de empoderarla, la menosprecien, como "pero mirá qué bebé remolón te tocó", "con ese pezón no vas a poder", "no te bajó la leche todavía? (y el bebé tiene un día y medio, con lo cual es difícil que hubiera bajado la leche). "Es necesaria una actualización permanente de los agentes de salud para poder acompañar a la mujer sin juzgar, con información científica actualizada y sin que la propia experiencia o punto de vista interfiera", puntualizó De los Santos.