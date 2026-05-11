México

AFI en México 2026: fecha, boletos y todo sobre su concierto en el Pabellón del Palacio de los Deportes

La banda liderada por Davey Havok regresa a CDMX meses después con un escenario mayor y su más reciente disco

Guardar
Google icon
AFI
La banda liderada por Davey Havok regresa a México meses después con un escenario mayor y su más reciente disco. (Facebook AFI / Lexie Alley)

AFI regresa a México el próximo 26 de septiembre para ofrecer un concierto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, ciudad que la banda visitó apenas en febrero de 2025 con un show íntimo en el House of Vans, donde prometió volver. Esta vez el escenario será mayor y el repertorio incluirá material de Silver Bleeds the Black Sun…, su más reciente álbum.

Este nuevo disco, editado por Run For Cover Records, es el que da marco a esta gira. El vocalista Davey Havok describió el proyecto como “una manifestación sonora de la lucha por reconciliar la existencia en la distopía impía y extraña que es la vida moderna”. Los sencillos que anticiparon el álbum fueron “Behind the Clock”, “Holy Visions” y “Ash Speck in a Green Eye”.

PUBLICIDAD

El objetivo del disco fue construir una atmósfera onírica y etérea. La banda rescató influencias que siempre estuvieron en el núcleo de su sonido pero que nunca habían ocupado el primer plano. El resultado es un trabajo que se mueve entre lo familiar y lo fresco, con sonidos clásicos reinterpretados desde una perspectiva contemporánea.

AFI
Desde sus raíces en el hardcore hasta el synth-pop oscuro de su más reciente disco, AFI trae al Palacio de los Deportes una carrera entera condensada en una noche: el 26 de septiembre en el Pabellón Oeste. (Ocesa)

Más de 30 años de reinvención constante

Silver Bleeds the Black Sun… es oscuro y grandioso al mismo tiempo. La banda reconoció haberse sorprendido a sí misma con el resultado, algo que no había ocurrido con la misma intensidad en entregas anteriores. Cabe recordar que la banda se formó a principios de los años 90 en California con un sonido de hardcore. Con el paso de las décadas transitó hacia el punk melódico oscuro, luego al estrellato masivo del rock alternativo y después a territorios camaleónicos que incluyeron el synth-pop. Cada uno de esos giros fue deliberado: AFI nunca se encasilló en un solo género.

PUBLICIDAD

Su discografía abarca once álbumes de estudio, desde Answer That and Stay Fashionable (1995) hasta Silver Bleeds the Black Sun…, pasando por títulos como Sing the Sorrow, Decemberunderground y The Blood Album. México siempre ocupó un lugar especial en esa historia: el público local, conocido por su entrega en los shows en vivo, ha acompañado a la banda en cada etapa de su evolución y convirtió fechas anteriores en encuentros de alta intensidad emocional. El regreso al Pabellón Oeste es, para esa comunidad de seguidores, la confirmación de que el vínculo sigue intacto.

AFI
AFI llega al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes con material de Silver Bleeds the Black Sun…, el álbum con el que la banda volvió a sorprenderse a sí misma tras más de tres décadas de carrera. (Facebook Mario Valencia)

Boletos y precios para AFI en CDMX

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la boletera Ticketmaster o también los podrás adquirir directamente en las taquillas del inmueble.

  • General: mil 314 pesos
  • VIP: 2 mil 331 pesos

Temas Relacionados

AFIPabellón Palacio de los DeportesrockCDMXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sergio Daniel tenía 16 años y era boxeador: lo mataron tras negarse a trabajar para el crimen organizado

La Fiscalía de Sonora informó la detención de dos adolescentes de 17 años, señalados como probables responsables del caso de Sergio Daniel Gaxiola Galindo

Sergio Daniel tenía 16 años y era boxeador: lo mataron tras negarse a trabajar para el crimen organizado

El expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya: los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU

El expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York reúne a funcionarios, jefes de sicarios, operadores financieros y proveedores de precursores químicos ligados a la producción y tráfico de fentanilo

El expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya: los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU

Christian Nodal compara su batalla legal con la historia de Elvis Presley y su mánager

El cantante hizo pública la tensa situación que enfrenta en la batalla legal contra su propio padre por los derechos de su nombre artístico

Christian Nodal compara su batalla legal con la historia de Elvis Presley y su mánager

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 11 de mayo: Protección Civil emite exhorto por lluvias torrenciales

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 11 de mayo: Protección Civil emite exhorto por lluvias torrenciales

Suga dejó caer la “bomba”: BTS volvería a México en 2027 y apunta al Estadio Azteca

El grupo surcoreano cerró su gira “ARIRANG” en la Ciudad de México tras tres conciertos exitosos en los que lograron reunir a más de 180 mil fans

Suga dejó caer la “bomba”: BTS volvería a México en 2027 y apunta al Estadio Azteca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sergio Daniel tenía 16 años y era boxeador: lo mataron tras negarse a trabajar para el crimen organizado

Sergio Daniel tenía 16 años y era boxeador: lo mataron tras negarse a trabajar para el crimen organizado

El expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya: los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU

Detienen a tres presuntos miembros de la Familia Michoacana ligados a un secuestro y ataque contra menores

Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango

Nacha Jasso, la primera gran narcotraficante y pionera de los cárteles

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal compara su batalla legal con la historia de Elvis Presley y su mánager

Christian Nodal compara su batalla legal con la historia de Elvis Presley y su mánager

Suga dejó caer la “bomba”: BTS volvería a México en 2027 y apunta al Estadio Azteca

A.B. Quintanilla dedicó emotiva carta y coronó a Cazzu durante su concierto en EEUU: “Esto recién comienza para ti”

Cazzu, a punto de ser notificada en Argentina sobre demanda de Christian Nodal en Jalisco: ¿en qué va el caso?

El misterioso mensaje de Ángela Aguilar en redes sociales tras la polémica del cuarto de la hija de Nodal y Cazzu

DEPORTES

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles

Definidas las semifinales de la Liga MX, así quedaron los encuentros

Pachuca derrota 3-0 a Toluca y se convierte en el tercer semifinalista de la Liga MX

Fans del FC Barcelona celebran victoria sobre el Real Madrid en el Fan Fest de LaLiga en CDMX

Javier Mascherano abre la puerta para dirigir en México rumbo al Mundial 2026