AFI en México 2026: fecha, boletos y todo sobre su concierto en el Pabellón del Palacio de los Deportes

La banda liderada por Davey Havok regresa a México meses después con un escenario mayor y su más reciente disco. (Facebook AFI / Lexie Alley)

AFI regresa a México el próximo 26 de septiembre para ofrecer un concierto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, ciudad que la banda visitó apenas en febrero de 2025 con un show íntimo en el House of Vans, donde prometió volver. Esta vez el escenario será mayor y el repertorio incluirá material de Silver Bleeds the Black Sun…, su más reciente álbum.

Este nuevo disco, editado por Run For Cover Records, es el que da marco a esta gira. El vocalista Davey Havok describió el proyecto como “una manifestación sonora de la lucha por reconciliar la existencia en la distopía impía y extraña que es la vida moderna”. Los sencillos que anticiparon el álbum fueron “Behind the Clock”, “Holy Visions” y “Ash Speck in a Green Eye”.

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El objetivo del disco fue construir una atmósfera onírica y etérea. La banda rescató influencias que siempre estuvieron en el núcleo de su sonido pero que nunca habían ocupado el primer plano. El resultado es un trabajo que se mueve entre lo familiar y lo fresco, con sonidos clásicos reinterpretados desde una perspectiva contemporánea.

Desde sus raíces en el hardcore hasta el synth-pop oscuro de su más reciente disco, AFI trae al Palacio de los Deportes una carrera entera condensada en una noche: el 26 de septiembre en el Pabellón Oeste. (Ocesa)

Más de 30 años de reinvención constante

Silver Bleeds the Black Sun… es oscuro y grandioso al mismo tiempo. La banda reconoció haberse sorprendido a sí misma con el resultado, algo que no había ocurrido con la misma intensidad en entregas anteriores. Cabe recordar que la banda se formó a principios de los años 90 en California con un sonido de hardcore. Con el paso de las décadas transitó hacia el punk melódico oscuro, luego al estrellato masivo del rock alternativo y después a territorios camaleónicos que incluyeron el synth-pop. Cada uno de esos giros fue deliberado: AFI nunca se encasilló en un solo género.

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Su discografía abarca once álbumes de estudio, desde Answer That and Stay Fashionable (1995) hasta Silver Bleeds the Black Sun…, pasando por títulos como Sing the Sorrow, Decemberunderground y The Blood Album. México siempre ocupó un lugar especial en esa historia: el público local, conocido por su entrega en los shows en vivo, ha acompañado a la banda en cada etapa de su evolución y convirtió fechas anteriores en encuentros de alta intensidad emocional. El regreso al Pabellón Oeste es, para esa comunidad de seguidores, la confirmación de que el vínculo sigue intacto.

AFI llega al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes con material de Silver Bleeds the Black Sun…, el álbum con el que la banda volvió a sorprenderse a sí misma tras más de tres décadas de carrera. (Facebook Mario Valencia)

Boletos y precios para AFI en CDMX

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la boletera Ticketmaster o también los podrás adquirir directamente en las taquillas del inmueble.

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General: mil 314 pesos

VIP: 2 mil 331 pesos