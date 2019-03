– Sabes que sí. Y mi abuela Luisa que me crió me lo contó con una anécdota que hice a los cinco años. Fui a una de las tiendas más paquetas de Rufino y una mujer me preguntó si teniía las manos limpias para tocar el vestido. Yo, como niño inocente y chiquito, se las mostré y lo toqué y dije que se lo iba a comprar a mi mamá, a lo que la vendedora me pregunta si le iba a entrar, y yo respondí "no, no importa, yo se lo arreglo". Yo ya a los 5 años tenía visión sobre la moda. También a los 14 iba a la casa de mi mejor amiga y en vez de jugar con ella me iba al taller con su mamá, Nancy, que falleció y empecé a coser con Rosa, que es la actual modista de mi marca.