– Me encanta. En el mercado argentino, en la parte de hombre, no hay muchos que hagan lo que hago yo. Yo hago sastrería con la calidad de una marca de alta calidad. Marcas argentinas hay muchas pero siempre le doy una vuelta de rosca. Y BAF siempre nos apoyaba con "Mis Íntimos Amigos" porque mostrábamos a un hombre diferente. La propuesta, desde la calidad, me parece que es un poco lo que apoya BAF cuando nos convoca. En el caso de Raimondi, si bien la marca no tiene género por una cuestión general de diseño, yo siempre diseño muy masculino. Igualmente permite ser usada por la mujer, aunque no deja ser una marca con un tinte masculino. Me pasaba que venían las chicas que les gustaba las camperas y me decían "¿por qué no hacés para mí?". Pero era cuestión de un tema de talles.