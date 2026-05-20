Alfredo Adame destroza a Lupillo Rivera por ignorar su reto para pelear en el Ring Royale: “Es un cobardón”

Alfredo Adame protagonizó una polémica pelea en Ring Royale, un evento que reunió a celebridades de la lucha libre en Ciudad de México. - @alfredo_adame_von_knoop @lupilloriveraofficial

Alfredo Adame volvió a colocarse en el centro de la controversia luego de lanzar un nuevo ataque contra Lupillo Rivera.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el actor aseguró que el cantante se ha negado en varias ocasiones a aceptar un combate con él en Ring Royale.

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El exconductor afirmó que ya intentó concretar la pelea en distintas oportunidades y sostuvo que Lupillo Rivera ha evitado responder al reto. “No se quiere subir conmigo al ring. Es un cobardón”, declaró frente a las cámaras al hablar sobre una posible función en septiembre.

Alfredo Adame insiste en pelear contra Lupillo Rivera

El enfrentamiento de Alfredo Adame en Ring Royale generó burlas y entusiasmo entre el público y usuarios de redes sociales por sus caídas y forcejeos. - Crédito: Telemundo / TikTok

Durante la entrevista, Alfredo Adame aseguró que no es la primera vez que propone un combate contra Lupillo Rivera. Incluso mencionó que otras figuras, como Poncho de Nigris, también habrían rechazado participar en el evento.

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“Ya van cuatro veces que le digo: ‘Órale, súbete’”, comentó el actor, quien elevó el tono de sus declaraciones al asegurar que el cantante evita enfrentarlo. La frase rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó reacciones divididas entre seguidores de ambos.

Adame también se burló de la negativa del cantante y lanzó otra provocación directa. “Entonces, pues Lupillo, súbete conmigo al ring en septiembre”, insistió mientras hablaba sobre el próximo Ring Royale.

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La polémica aumentó tras ser nombrado “rey de los mariachis”

La polémica en torno a Alfredo Adame creció tras insistir en una pelea con Lupillo Rivera, a quien acusó de evitar el enfrentamiento. - (Alfredo Adame) / (Capturas: Telemundo)

En medio de las declaraciones, Alfredo Adame también celebró haber sido coronado “rey de los mariachis” en Los Ángeles, reconocimiento que provocó comentarios encontrados en programas de espectáculos.

El actor tomó el nombramiento con humor y hasta habló sobre la posibilidad de grabar un disco junto a músicos de mariachi. “Es un halago y es un orgullo para mí”, comentó durante el encuentro con la prensa.

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¿Qué pasó con la pelea de Alfredo Adame en el Ring Royale?

El evento Ring Royale, con la presencia de figuras como Alfredo Adame, reforzó la tendencia de reunir celebridades en espectáculos de bexeo. - (Sergio Mayer Es, YouTube

Alfredo Adame participó en el evento Ring Royale, un espectáculo de box que reunió a celebridades y figuras del entretenimiento en combates al estilo boxeo. La presencia de Adame llamó la atención por su historial de polémicas y su fama en redes sociales.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: surgieron memes y comentarios sobre su desempeño en contra de Carlos Trejo, resaltando tanto su valentía como los errores evidentes durante la pelea.

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La participación de Alfredo Adame en Ring Royale se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.