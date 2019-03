El momento exacto en el que recuerda Natalia que se dio cuenta de que Tiziana tenía síndrome de Down fue cuando la pudo ver en persona, dado que su marido le había mostrado antes una fotografía pero tampoco notaba algo fuera de lo común: "No me importó mucho, me preocupaba que esté enferma. Yo sabía que en muchos casos nacían con cardiopatías, pero no fue el caso de Tizi. Después obviamente nos invadieron todos los miedos e incertidumbres porque era algo que no teníamos dentro del radar de posibilidades. Cuando la vi me enamoré enseguida. Lo único que hizo que nos llevara más tiempo para que pueda salir de la incubadora fue que no nació con el reflejo de succión, así que la tuvimos que estimular para que lo adquiera y así darle de comer. Hoy toma la mamadera como nada".