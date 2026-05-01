Déiver Machado presiona a Néstor Lorenzo en la selección Colombia: “Mi objetivo es estar en el Mundial

La selección Colombia entró en la recta final de su preparación para el Mundial 2026, pues mayo es el último espacio para definir la plantilla con la que afrontará el certamen, cuya fase de grupos tendrá como rivales al debutante Uzbekistán, el recién clasificado República Democrática del Congo y al favorito Portugal.
Déiver Machado es uno de los jugadores que apunta a llegar a la Tricolor, suma minutos con el Nantes de Francia y espera que el técnico Néstor Lorenzo lo tenga en cuenta para entrar en el combinado nacional, aunque sabe que tiene mucha competencia en esa posición.
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Por su parte, el entrenador de los cafeteros tendrá mucho trabajo en los próximos días porque definirá a los futbolistas que ingresarán a la lista provisional, uno de los requerimientos de la FIFA para los 48 participantes de la Copa del Mundo y con una función especial durante el torneo.
“Cada día me preparó”
Aunque Johan Mojica es el lateral izquierdo titular por el combinado nacional, gracias a sus actuaciones en Mallorca y su experiencia en el cuadro Tricolor, su relevó será determinante en caso de necesitarse, es ahí donde aparece el nombre del exjugador de Millonarios y Atlético Nacional.
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En charla con el programa Morningol, del medio AS Colombia, Déiver Machado dejó claro que su deseo es jugar el mundial con la selección Colombia, gracias a su momento con el Nantes de Francia: “Me siento muy bien, la verdad me siento muy bien, cada vez mejor”.
“Cada día me preparo, me doy mi máximo para terminar bien aquí en el club (...) Mi objetivo es poder estar en el Mundial, ese es el objetivo principal”, dijo el lateral izquierdo, añadiendo que “esperemos que en el nombre de Dios pueda estar ahí”.
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Déiver Machado destacó la experiencia en los amistosos contra Francia y Croacia, pues pese a las derrotas en la fecha FIFA de marzo, “fueron de mucho aprendizaje… nos sirven para no volver a cometer errores en un Mundial” y aseguró que “tenemos una gran selección para pelearle a cualquiera”.
El defensor finalizó al decir que la pelea con Johan Mojica por ser el lateral izquierdo de Colombia “es una competencia bonita… el objetivo es estar siempre al mejor nivel (...) Me siento bien, contento físicamente y estoy aquí para dar el máximo hasta el último partido”.
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La lista de Néstor Lorenzo
Los próximos días serán determinantes para los jugadores que aspiran al Mundial 2026, que es el sueño de la mayoría de futbolistas en el mundo por ser el principal certamen del deporte, pues varios de ellos darían el primer paso para disputar el campeonato en Norteamérica.
El técnico Néstor Lorenzo debe entregar pronto su lista provisional, que es un grupo conformado de 35 a 55 deportistas, de los cuales, se elegirán a los 26 hombres para la Copa del Mundo y el resto quedará como reserva, en caso de alguna lesión o salida inesperada del torneo.
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Hasta el 11 de mayo es el plazo para que la selección Colombia presente esa prelista a la FIFA, al igual que el resto de los conjuntos participantes, e incluso puede empezar su ciclo de prácticas con ellos durante estos días, dependiendo del calendario de sus clubes.
Por otro lado, el 30 de junio es la fecha límite para la convocatoria al Mundial 2026, un día después del amistoso de la Tricolor frente a Costa Rica en Bogotá, donde será la despedida ante los hinchas y, seguramente, para ese día ya se tengan a los 26 futbolistas que representarán al país en su séptima participación en el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.
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