Colombia

Juan Daniel Oviedo ‘estalló’ contra Petro por el aumento del salario mínimo: “Fue el golazo más grande que le metió al país”

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia advirtió que el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno podría generar efectos sobre la inflación en Colombia

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Juan Daniel Oviedo cuestionó el aumento salarial que hizo Gustavo Petro en su Gobierno y alertó sobre inflación en 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters
Juan Daniel Oviedo cuestionó el aumento salarial que hizo Gustavo Petro en su Gobierno y alertó sobre inflación en 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

Juan Daniel Oviedo cuestionó el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro para 2026 y abrió una nueva discusión sobre los efectos económicos de esa medida. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) aseguró que la decisión no contó con una concertación institucional y advirtió posibles consecuencias sobre la inflación en Colombia.

Las declaraciones surgieron durante un debate organizado por Mañanas Blu, en el que Juan Daniel Oviedo participó como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático. Durante la conversación, los panelistas le preguntaron si un eventual gobierno de la aspirante uribista aplicaría un aumento salarial similar al que impulsó Petro, el cual alcanzó un incremento del 23,7%.

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El economista respondió desde su experiencia al frente del Dane y defendió el papel de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales como escenario para negociar el salario mínimo. Según dijo, cualquier decisión sobre ese tema debe surgir de acuerdos entre empresarios, trabajadores y Gobierno.

Alerta en Colombia por proliferación de billetes falsos de $100.000 con seriales repetidos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Juan Daniel Oviedo afirmó que el incremento salarial podría generar efectos sobre la inflación en Colombia - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Juan Daniel Oviedo afirmó que él y Paloma Valencia respaldan el mecanismo institucional para definir el aumento salarial cada año: “Yo creo que nosotros, Paloma y Oviedo, estamos convencidos de que el marco de negociación del salario mínimo en la Comisión Nacional de Políticas Salariales y Laborales, en la Comisión de Concertación, es el marco para buscar una concertación”.

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Salario mínimo de 2026: críticas de Juan Daniel Oviedo al Gobierno Petro

El dirigente político sostuvo que el actual Gobierno no logró ese acuerdo institucional y cuestionó la manera en la que se definió el incremento salarial: “Con Petro no la hubo. Fue el golazo más grande que él metió al país, porque no hubo concertación en la institucionalidad clara”.

Las críticas de Oviedo se centraron en la decisión que tomó el Ejecutivo a finales de diciembre para fijar el salario mínimo. Según explicó, el mandatario tomó la decisión sin consenso entre las partes involucradas: “Él simplemente cogió el 29 de diciembre y decretó el salario mínimo”.

Juan Daniel Oviedo cuestionó que el Gobierno fijara el aumento salarial mediante decreto a finales de diciembre - crédito Sergio Acero/Reuters
Juan Daniel Oviedo cuestionó que el Gobierno fijara el aumento salarial mediante decreto a finales de diciembre - crédito Sergio Acero/Reuters

El exdirector del Dane también habló sobre las consecuencias económicas que, a su juicio, puede dejar el aumento salarial, por lo que, durante su intervención, puso en duda las posiciones que descartan efectos inflacionarios derivados de esa medida.

Juan Daniel Oviedo aseguró que existe una percepción equivocada frente al impacto económico del incremento salarial: “Hoy se trabaja en el mito de que no va a generar inflación”.

El economista afirmó que las consecuencias de esa decisión aparecerán con el paso del tiempo y aseguró que un eventual gobierno de Paloma Valencia tendría que enfrentar ese escenario económico.

“Esperemos a final de año cuando ellos no estén en el poder (...) Cuando salgan a las calles a decir por qué a Paloma y Oviedo sí les sube la inflación y a Petro le bajaba”, expresó Oviedo en su corta intervención cronometrada en 30 segundos.

- crédito Paloma Valencia L./Facebook
Juan Daniel Oviedo participó en el debate como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático - crédito Paloma Valencia L./Facebook

El dirigente político aseguró que las decisiones relacionadas con el salario mínimo requieren responsabilidad institucional y defendió los mecanismos de concertación como herramienta para alcanzar acuerdos entre sindicatos, empresarios y Estado.

¿Por qué el aumento del salario mínimo genera controversia?

Las declaraciones de Oviedo aparecieron en medio de las discusiones que todavía provoca el aumento salarial decretado por el Gobierno de Gustavo Petro. Mientras algunos sectores defienden el incremento por su impacto sobre el ingreso de los trabajadores, otros mantienen preocupaciones relacionadas con inflación, empleo y costos para las empresas.

Para 2026, el salario mínimo quedó establecido en $1.750.000 —el mismo que el Gobierno llamó ‘salario vital’—, mientras que el auxilio de transporte se fijó en $250.000. Con ambos valores, el ingreso mensual total para los trabajadores que reciben este pago llegó a $2.000.000.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
El salario mínimo para 2026 quedó establecido en $1.750.000 y el auxilio de transporte en $250.000 - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Los sectores críticos del aumento del salario mínimo advirtieron que un incremento cercano al 23,7% podría provocar presiones sobre la inflación, más informalidad y riesgos para el empleo formal, especialmente en pequeñas empresas.

También señalaron que muchos cobros y tarifas en Colombia dependen del salario mínimo, lo que podría elevar el costo de vida y reducir el impacto real del ajuste salarial. A esto se sumaron cuestionamientos políticos y jurídicos sobre la medida, debido a su impacto fiscal y al debate que abrió en pleno periodo electoral.

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