—Me hice una calavera de perfil, muy chiquita y con una alita. Era muy bonito ese tatuaje, pero ya se perdió entre los demás porque cuando fui creciendo me di cuenta de que los tattoos que tenía eran como stickers y no me copó mucho tener esa onda, por eso decidí tatuarme diseños similares a cuadros, que sean una composición. Buscando eso empecé a tatuarme con Martín que me hacía diseños copados. Con él me hice el segundo: una calavera en el brazo izquierdo y, como de chiquita siempre me gustaron los autos, le pedí que diseñe una calavera, que me fascinan, y dos pistones cruzados en lugar de huesos.