A diferencia del habla, producir este sonido no involucra el movimiento de la lengua, la mandíbula o los labios. Aunque los científicos no saben aún por qué los humanos hacen este sonido, no descartan la posibilidad de que sea porque es uno de los más fáciles de producir con la voz. Y a pesar de que la especie humana se desarrolló, el uso de la risa sigue siendo una acción inherente a nuestra naturaleza: los bebés, cuando son recién nacidos y no escuchan, se ríen cuando la persona se le ríe o hace algún movimiento como cosquillas.