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El hantavirus ‘contagia’ la temporada alta de los cruceros en España: pierden un 12% de viajeros entre abril y mayo

Los datos de Puertos del Estado reflejan retrocesos en la llegada de cruceristas a nuestro país, con algo más de 1,22 millones de pasajeros en mayo (-5%) tras la caída del 18,2% registrada en abril

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Una pasajera de crucero con hantavirus afirma sentirse "retenida como rehén" debido a una disputa de salud pública entre los CDC y Florida
El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en mayo de 2026. (Captura de Vídeo)

Los puertos españoles se enfrían de cruceristas. El fuerte crecimiento que este tipo de turismo había registrado a principios de año, ha perdido velocidad en plena temporada alta. Y es que el sector encadena ya dos meses consecutivos de caídas en el número de pasajeros, coincidiendo con la repercusión internacional de varios brotes víricos detectados en barcos operados por compañías europeas.

Así lo recalcan los datos publicados por Puertos del Estado, marcando que durante el mes de mayo llegaron a los puertos españoles algo más de 1,22 millones de viajeros de crucero, una cifra un 5% inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior. Un retroceso que se suma al también experimentado en abril, cuando el descenso alcanzó el 18,2%. Además, el número de escalas también se ha reducido. En mayo atracaron en España 503 cruceros, 29 menos que hace un año; y en abril fueron 608, 72 menos que en el mismo periodo de 2025.

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Entre abril y mayo, los puertos españoles recibieron alrededor de 2,45 millones de pasajeros de crucero, frente a los cerca de 2,79 millones registrados en los mismos meses de 2025, lo que equivaldría a una caída aproximada del 12%. En términos absolutos, supone la pérdida de más de 330.000 viajeros en apenas dos meses.

Este frenazo coincide temporalmente con la aparición de casos de hantavirus en un buque de una naviera neerlandesa, y de norovirus en embarcaciones de una compañía británica, episodios que generaron una importante atención mediática y que parece que ha afectado a la confianza de parte de los viajeros.

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El crecimiento anual de cruceristas pierde fuerza

Pero, pese a estos descensos mensuales, el balance acumulado del año continúa siendo positivo, aunque más moderado que el observado durante el primer trimestre de 2026. Entre enero y mayo, los puertos españoles recibieron cerca de 5,2 millones de cruceristas, un incremento de apenas el 0,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta abril, el crecimiento era del 2,7%, mientras que al cierre de marzo el avance acumulado alcanzaba un 15,8%.

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Y la evolución del número de barcos confirma la tendencia. En los primeros meses del ejercicio llegaron a España 2.100 cruceros, nueve menos que en el mismo periodo de 2025, lo que supone una reducción del 0,4%. Sin embargo, hasta abril todavía se mantenía un crecimiento del 1,3% en el número de escalas.

Barcelona resiste mientras Baleares se desploma

Aun así, el comportamiento no ha sido igual en todos los destinos. Las principales autoridades portuarias españolas siguen concentrando la mayor parte del tráfico de cruceros, aunque con diferencias marcadas entre cada una.

Barcelona, por ejemplo, continúa liderando el ranking nacional. Entre enero y mayo recibió más de 1,3 millones de pasajeros, un 5% más que hace un año. Además, fue la única de las cuatro grandes áreas portuarias españolas que logró mejorar sus cifras durante mayo, cuando contabilizó más de 503.000 cruceristas, una subida del 2,2%.

En segunda posición se encuentra Las Palmas, con 1,28 millones de viajeros y un crecimiento acumulado del 9,2%. Por detrás está Santa Cruz de Tenerife, que rozó el millón de pasajeros y registró un aumento del 11,1%.

FOTO DE ARCHIVO: El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, España, 11 de mayo de 2026. REUTERS/Pedro Nunes/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, España, 11 de mayo de 2026. REUTERS/Pedro Nunes/File Photo

El caso más llamativo es el de Baleares. Los puertos del archipiélago mediterráneo contabilizaron algo más de 547.000 pasajeros de crucero en los cinco primeros meses del año, lo que representa una caída del 26,2%. También ha descendido el número de barcos que hicieron escala en las islas, con un retroceso del 18,2%.

Menos pasajeros en las líneas regulares

Y el tráfico de viajeros no solo se ha resentido en el segmento de cruceros. Los pasajeros que utilizaron los puertos españoles en servicios regulares de transporte también han disminuido. Entre enero y mayo se contabilizaron 8,66 millones de usuarios en este tipo de conexiones marítimas, un 2,8% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Como consecuencia, el volumen total de pasajeros que pasaron por los puertos españoles, sumando cruceristas y usuarios en líneas regulares, cayó un 1,5%, hasta situarse en torno a los 13,8 millones de personas.

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